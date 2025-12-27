La entrevista de Juanfran Pérez Llorca a Prensa Ibérica certifica una nueva etapa en el Consell y el cierre definitivo del ciclo de Carlos Mazón. En apenas un mes, el president ha logrado devolver la normalidad a una institución que atravesaba una crisis de credibilidad creciente, y lo ha hecho, además, sin sobresaltos. Aunque el pragmatismo marca sus respuestas, se percibe entre líneas que Pérez Llorca ya está lejos de Mazón y de lo que eso simboliza. No será sencillo desprenderse del lastre de la deficiente gestión de la prevención y la emergencia durante la dana, pero, con buenas maneras y apelando al diálogo, ha avanzado más deprisa de lo previsto incluso por los más optimistas.

No resultaba fácil tomar distancia del eje Mazón, sobre todo para quien fue su principal colaborador en el PPCV y en las Corts, pero está claro que no era quien mecía la cuna en el Palau. Aunque todavía no lo exprese de forma nítida, es evidente que el expresident también engañó a los suyos, Núñez Feijóo incluido, como se ha visto con el envío de los mensajes de WhatsApp del líder del PP a la jueza de Catarroja.

Prensa Ibérica

Superada la fase del mazonismo, a Llorca y a su Consell les queda pasar de las declaraciones a las decisiones. Con el portavoz incendiario que ha heredado, la tarea será compleja, porque escuchar a Barrachina recuerda a una mezcla acelerada de Mazón. Y, por si fuera poco, está el controvertido Rovira, de quien, por sus antecedentes, temo que nos haga pasar de la infrafinanciación a la quiebra sin escalas. Se supone que ambos irán perdiendo visibilidad si persisten en no entender el cambio de clima. Con todo, Llorca deja claro que el Gobierno de Sánchez estará en su diana, ya sea por la reconstrucción o por las Cercanías; así que el pulso institucional continuará, aunque con mayor cortesía, algo que se agradece.

Por último, respecto a la entrevista conjunta con Información, Mediterráneo y Levante-EMV, los periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, conviene destacar que Llorca manifiesta un conocimiento amplio del territorio y de lo que cada cual representa en él; y también por eso el relevo ha merecido la pena.