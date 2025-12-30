Opinión
Jornada Mundial de la Pau
Cada 1 de gener el papa ens convida a celebrar la Jornada Mundial de la Pau, que enguany en la seua 59ena edició, té com a lema: “La pau siga amb vosaltres. Cap una pau desarmada i desarmant”.
En un món tan ple de conflictes, d’odis i de violències, el papa Lleó en el seu missatge amb motiu d’aquesta jornada, ens crida a ser constructors i artesans de pau en el nostre món.
El papa, que ens recorda la importància que ha de tindre en el nostre món “una pau desarmada i desarmant”, posa en relleu el “contrast entre llum i tenebres”, que no és només “una imatge bíblica”, sinó sobretot “una experiència que ens travessa i ens sorprèn”. I és que, com ens diu el papa Lleó, “vore la llum i creure en ella és necessari per a no enfonsar-nos en la foscor”. Per això el papa ens recorda, que, com deia Sant Agustí, “els cristians hem d’establir una amistat indissoluble amb la pau”.
En un món ple de conflictes, el papa ens convida a “obrir-nos a la pau del Senyor Ressuscitat”, que és “desarmada, perquè desarmada va ser la seua lluita”.
Com ens recorda el papa, “si la pau no és una realitat experimentada per a custodiar i conrear, l’agressivitat es difon en la vida domèstica i en la vida pública”.
Lleó XIV subratlla en el seu missatge amb motiu de la 59ena Jornada Mundial de la Pau, l’escàndol que representa (enmig de tanta pobresa), la despesa militar, que és “presentada per molts governants amb la justificació del perill respecte als altres”. Per això el papa Prevost ens recorda les paraules de Sant Joan XXIII, quan deia, fa més de 60 anys, que “els pobles viuen sota un perpetu temor”, ja que “les armes són un fet”.
En relació a la indústria bèl·lica, el papa ens recorda que, dissortadament, durant el curs 2024, “la despesa militar a nivell mundial augmentà un 9,4% respecte l’any anterior, arribant a la xifra de 2718 bilions de dòlars, és a dir, el 2,5% del PIB mundial”.
Si els Pares conciliars ja feren una crida al diàleg (com a camí de pau), el papa ens remarca un fet cabdal i és que “la bondat és desarmant. Potser per això”, diu Lleó XIV, “Déu es va fer infant”.
El papa, en el seu text, ens recorda també el cant dels àngels la Nit de Nadal: “Pau a la terra (Lc 2:13), anunciant la presència d’una Déu sense defenses”. I per això el papa ens posa al davant l’actualitat de l’encíclica de Sant Joan XXIII, “Pacem in terris”, un text que ens hauria d’ajudar a treballar per tal d’establir un desarmament complet que arribe, sobretot, a les consciències.
Per al papa, “un servei fonamental que les religions han de fer a la humanitat que sofreix”, és la de “vigilar el creixent intent de transformar els pensaments i les paraules, en armes”. I això és més urgent que mai, quan hem vist que, amb motiu del Nadal, la crida a una treva, a un alto el foc al front rus-ucranià, que ha fet el papa, no ha estat escoltada per Putin. Encara més: cada dia augmenta i va creixent el rearmament entre els pobles.
En aquest text, el papa ens exhorta a “conrear la pregària, l’espiritualitat, el diàleg ecumènic i interreligiós com a camí de pau”, així com també, afavorir el “llenguatge de trobament entre tradicions i cultures”.
El papa acaba el seu missatge recordant-nos que “hui la justícia i la dignitat humana estan més exposades que mai als desequilibris de poder entre els més forts”.
Tant de bo els governants acolliren i feren seu aquest text del papa, per tal d’aconseguir la pau entre Rússia i Ucraïna, a Gaza, a Cambotja i a Tailàndia, al Sudan i a Myanmar i a tots els països del món que viuen conflictes bèl·lics. I és que dissortadament, també en Nadal, la guerra envaeix el nostre món. Per això el papa Lleó ha demanat en aquest Nadal, “justícia, pau i estabilitat per a Palestina i Israel” i “diàleg sincer i respectuós a Ucraïna”, com a camins per aconseguir una convivència pacífica, sense odis, venjances, rancors, ni morts.
