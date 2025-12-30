Manipulaciones y simplismos políticos de año nuevo

En todos los preámbulos de las innumerables leyes educativas españolas se remite a la necesidad de que la educación tiene un objetivo común y urgente y es la creación de un alumnado crítico. La democracia debe sostenerse a partir de una paradoja que la sitúa en conflicto con el poder político: la ciudadanía que elige a sus representantes no puede mostrarse neutra y pasiva ante las decisiones que el Gobierno y la oposición llevan a cabo. 2025 pasará a la historia en nuestro país por poner en circulación nociones de naturaleza política que han intoxicado la realidad económica, política y social. Mentira, bulo, cavernas mediáticas, pseudo periodismo, los no me constan, no me acuerdo, los silencios repetidos, el derecho a no declarar ante preguntas en los tribunales y comisiones de investigación se han presentado como realidades normales de nuestro paisaje diario. Estaría bien recordar que aquellos que aprueban las leyes, también la educativa, violan de forma sistemática sus principios porque las utilizan para su supervivencia y rédito político dinamitando la finalidad de aquello que aprueban.

La manipulación procedente del poder es un hecho antiguo. Su naturaleza última estriba en no abordar directamente las cuestiones, no afrontar los problemas para no utilizar la inteligencia y los actos que se llevan a cabo. En otras palabras, la manipulación busca la normalización y la banalización de las tropelías e ilegalidades que se acometen. Para ello, se simplifica la realidad, con análisis que no responden a aquélla, para bordear los problemas y huir de proyectos e iniciativas que den respuesta a los problemas reales de las personas. ¿Por qué la vivienda sigue sin solucionarse? ¿Por qué apoyamos y mantenemos leyes educativas que generan lo contrario de lo que afirman haciendo cada vez más difícil la vida en los centros educativos? ¿Por qué cada vez hay más personas que son pobres no llegando a fin de mes, incluso con un trabajo fijo y estable?

Xavier Zubiri, uno de los filósofos españoles más importantes del siglo XX, describe la razón última de esta decadencia en su libro Inteligencia sentiente: “Hoy estamos innegablemente envueltos en todo el mundo por una gran oleada de sofística. Como en tiempos de Platón y Aristóteles, también hoy nos arrastran inundatoriamente el discurso y la propaganda. Pero la verdad es que estamos instalados modestamente en la realidad. Por eso es más necesario que nunca sumergirnos en lo real en la que ya estamos, para arrancar con rigor algunas pobres esquirlas de inteligibilidad a lo real”. Aún a riesgo de ser acusado de ingenuo e idealista, 2026 debería ser un punto de inflexión en el que la ciudadanía marcara distancia, no sólo con el voto, con cierta clase política que nos toma, como mínimo, por idiotas, y desarrollar ese espíritu crítico que es una de las condiciones para evitar que las democracias colapsen. Si no lo hacemos, los discursos ultras de un signo y de otro, ganarán la partida.

Recordemos las palabras que Zapatero pronunció en 2005: “Las palabras deben estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras”. Tesis que entra en colisión con el principio de uno de los maestros contra la manipulación política, George Orwell: “Debemos reconocer que el caos político actual está ligado a la corrupción del lenguaje”. Sirva como acicate para despertar y no ser considerados como meros vasallos del poder y sí como ciudadanos críticos y libres. Feliz año nuevo.

José Miguel Martínez Castelló es Doctor en Filosofía y profesor de bachillerato de filosofía, psicología y religión en el Patronato de la Juventud Obrera de Valencia (PJO)