Opinión
Feijóo i Mazón, parella de trilers
La política, sovint, es mou en dues dimensions: la de l’escenari públic, on el relat intenta sobreviure a l’hemeroteca, i la de la intimitat digital, on la cruesa dels fets sol imposar-se. El cas de la DANA que va assolar València ha demostrat en els missatges de WhatsApp entre Mazón i Feijóo que tots dos han mentit més que alenen. Aquestes converses no només han desmuntat mesos d’explicacions oficials, sinó que han revelat una gestió marcada per la desconnexió en les hores decisives i una falta de consciència política i humana en Mazón i gran part del seu Consell, al temps que ens han mostrat la vertadera cara de Mazón i Feijóo: dos trilers sense humanitat.
Durant setmanes, el líder del Partit Popular, Feijóo, va defensar que Mazón l’havia mantingut informat de cada pas des del primer minut. Tanmateix, el buit de comunicació durant la tarda del 29 d’octubre és eixordador. Mentre el barranc del Poio es desbordava i la tragèdia s'apropava a l’Horta Sud, no hi ha rastre de missatges entre ells. Aquesta finestra de silenci coincideix amb el polèmic dinar i llarga sobretaula de Mazón amb la periodista Maribel Vilaplana, un espai de temps on el president de la Generalitat es trobava, a efectes pràctics, absent de la sala de comandament. La imatge d’un govern "al peu del canó" que es va voler projectar a posteriori cau davant la fredor d'una pantalla de mòbil que no va rebre cap alerta fins que l’aigua ja era a les portes de les cases i la gent s’ofegava.
Encara més greu és la discrepància sobre la comptabilitat de les víctimes. En les seves compareixences a les Corts i al Parlament, Mazón va bastir un relat on la Generalitat anava "a cegues" i no va tenir certesa de la pèrdua de vides humanes fins ben entrada la matinada. Però els WhatsApps desmenteixen aquesta ignorància. A les 23:25 hores, Mazón li escrivia a Feijóo: "Ja estan apareixent morts... seran desenes, segur". Aquesta frase és una prova documental que el govern autonòmic ja coneixia la magnitud de la catàstrofe humana mentre, oficialment, encara s'intentava minimitzar la situació o s'ometia la confirmació oficial per "manca de dades". Saber que hi ha desenes de morts i esperar hores a transmetre la gravetat a la població és una esquerda moral difícil de reparar.
L’estratègia del PP ha estat culpar Sánchez d'un "apagamentinformatiu", ara ha quedat demostrat que mentia. La frase de Mazón admetent estar "desbordat" reflecteix una paràlisi del Consell que va acabar sent mortal. Mazón en la intimitat del xat mostrava el caos d'algú que sap que ha perdut el control, mentre que les declaracions en públic intentaven transmetre un domini de la situació que mai va existir. En definitiva, els WhatsApps, a més a més d’aportar proves a la causa judicial, han ofert un espill on la gestió de la DANA apareix despullada de propaganda, mostrant la distància insalvable que hi va haver entre el que es deia per, metafòricament, salvar el cul i el que no es feia per salvar vides. Mazón qualificà els fets com un “puto desastre”, el vertader “puto desastre” ha estat tenir un President psicòpata e inepte al front d’un Consell d’inútils en moments d'emergència.
