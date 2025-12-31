El Papa León XIV: ¿Una nueva Iglesia católica?

El año 2025, desde el punto de vista eclesial, está marcado porla muerte del Papa Francisco y la elección de León XIV. Sin duda, Francisco ha sido una Papa carismático. En su pontificado ha marcado un nuevo estilo, unas nuevas formas y un nuevo lenguaje. Ha abierto caminos que probablemente su predecesor inmediato, desde su personalidad, continuará. Sin embargo, en estos momentos, muchos nos preguntamos: ¿qué cambios son necesarios en la Iglesia católica? ¿León XIV abordará una necesaria reforma en profundidad o se dejará llevar por el miedo al cisma?

Francisco ya inició una reforma a fondo de la Curia Vaticana, particularmente en el ámbito económico. No obstante todavía queda mucho camino por andar, ya que en estos momento según me cuentan la Curia está intentando re-posicionarse, aunque no le resultará fácil. León XIV no dejará que la Curia regrese de nuevo a las corruptelas. Ahí tiene deberes de credibilidad. En el tema de la pederastia y abusos sexuales de todo tipo, no se puede, ni se debe bajar la guardia, ya no por el coste económico, sino sobre todo moral. Esto son urgencias.

No obstante, la Iglesia Católica, necesariamente tiene que reflexionar sobre algunos aspectos muy importantes y en los que se juega tambiénel futuro. La igualdad de la mujeres en todos los ámbitos eclesiales y, particularmente, en el acceso a los ministerios ordenados: diaconado, sacerdocio y episcopado. En los últimos Sínodos, al menos, se ha podido hablar con libertad de estos temas, aunque no se haya dado ningún paso decisivo. Y, recientemente, una comisión sobre el diaconado femenino, creada por el Papa Francisco, ha terminado en empate. Un signo de esperanza. Pero en el horizonte no se vislumbra una solución a este tema de la discriminación de la mujer en la Iglesia. Y encima, no hay argumentos serios para mantenerla. Probablemente, León XIV, de momento, lo congelará, y para compensar colocará a mujeres en el segundoy tercer escalón de los Dicasterios. Pero las mujeres empujan con razón,y saben que son mayoría en la Iglesia. Atentos.

Un segundo asunto, que tiene muchas ramificaciones de todo tipo es el celibato. Ya es hora que la Iglesia católica, a ejemplo de otras Iglesias cristianas hermanas, se lo planteé seriamente. Tenemos claro que el celibato fue ligado al ministerio sacerdotal por distintas razones, pero que no es intrínsecamente necesario para el ejercicio del sacerdocio, ya que es una ley eclesiástica. Por eso la Iglesia Católica es soberana para suprimirlo como obligatorio en cuanto lo considere oportuno. Mucha infelicidad, dobles y triples vidas, decepciones tardías están en juego. Y la Iglesia es muy consciente de estas situaciones, pero no da ningún paso en esa dirección del cambio.

Ciertamente es un problema complejo a resolver, ya que la Iglesia católica está montada por un sistema fundamentalmente de célibes. Sería necesaria una cierta transición ordenada para que esto pudiera realizarse sin grandes descalabros. Pero seguramente, también, León XIV, dejará que este asunto se congele, ya que los Papas sienten el vértigo de los dos mil años de historia. Pero claro, si el clamor en el temade la mujer y el celibato, empieza a ser estruendoso las cosas podrían cambiar y, El Papa, en principio tiene tiempo por delante…

Finalmente, hay que plantearse una liturgia, menos rígida y estereotipada, más espontánea, libre y vivencial; y realmente participada. Preparar a los curas y a los fieles para esto, sino resultan excesivamente monótonas y aburridas las celebraciones.