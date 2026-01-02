El grifo sigue goteando

Supongo que somos bastantes quienes observamos que hay algo en València y las poblaciones de su área metropolitana, la tercera más importante de la piel de toro, similar a una herida no suturada, abierta como un grifo que no termina de cerrar y gotea enloquecedoramente, desde hace catorce meses, desde la barrancada homicida del 29-O de 2024. De hecho, ahora que se abre un nuevo año y hemos despedido 2025 con otra alerta en el móvil y un nuevo aviso rojo climático es quizá momento para hacer recuento sobre nuestras turbias aguas.

Supongo así mismo que no somos pocos quienes hemos observado que todas las grandes fiestas valencianas del primer año post dana se han pasado por agua -no coloquialmente, sino textualmente- empezando por la ofrena fallera bajo chuzos de punta, excepto la tarde en que desfilaron las comisiones de l'Horta Sud, aunque en marzo no es excepcional, pero lo es más que sucediese otro tanto con la fira de juliol, en verano, con persistente aviso naranja que suspendió conciertos, castillos y hasta un rayo mató a una señora en la Malvarrosa.

En el último trimestre del pasado año, muchos más recordarán que la tercera celebración, el Nou d´Octubre, a veinte días del cabo de año de los 230 homicidios, llegó con tanta agua que se suspendieron las manifestaciones y actos (dana, aviso rojo y alerta durante el puente del Pilar). Y sobre estas fiestas navideñas qué contar, muchos días seguidos lloviendo hasta llegar el pasado domingo de nuevo al aviso rojo, con ES-ALERT, junto con el mayor frío registrado desde 2010 y récord de rayos, con más de 2.000 frente a 250 en 2016.

Quienes no creemos en las casualidades, contemplamos tal grifo de lluvias abriéndose paso en todas las celebraciones de 2025 como indicador de que no se puede volver al festejo y al turismo desaforados sin más cuando centenares de ascensores siguen parados, toneladas de lodos por extraer, kilómetros de alcantarillado por renovar, una instrucción judicial y un proceso penal por acabar de conformarse, vidas y haciendas destrozadas aún, obras sin hacer desde hace 40 años, pobres todavía más abandonados y un largo etcétera mil veces más importante.

Hasta la manifestación Mazón a presó del 27 hubo de suspenderse, pero como los negacionistas del Palau, Les Corts y el Ayuntamiento no salgan de los gobiernos nos ahogaremos en su caudal de incompetencia y desidia neorreaccionario mientras nos hablan de la gran ocupación hotelera de diciembre, dejando atrás la huella siempre molesta del 29-O y con la turistificación como única bandera que les emociona, pero los avisos rojos son así y la economía social no es vender la patria como un circo. O esos WhatsApp de Feijóo con “nochebuenidad”…

Permaneceremos atentos al cielo para la cabalgata de los reyes magos, que es fiesta muy propia de España, aunque de momento sólo tenemos dos reyes blancos, emérito y ejerciente, y nos falta el de color, ergo urge designar un Baltasar para dotar de diversidad a la familia real, quien moderniza imagen y nos avisa sobre polarización y deterioro institucional como novedad, olvidando el viejo desdoro que sufre su propia institución. Para 2026 recuerden cerrar bien el grifo de la ignorancia: no todo es opinable, aunque la opinión es libre y Franco pasea por València.