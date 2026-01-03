Bielsa dimisión: cuarto aniversario de la tragedia en la Feria de Mislata

Hemos reclamado "Mazón dimisión" desde que fuimos conscientes de que no avisó a la ciudadanía de lo que acontecía el 29 de octubre de 2024 y no tomó las medidas pertinentes. El resultado: 230 personas muertas.

Bielsa tampoco actuó ante la catástrofe del 4 de enero de 2022, no avisó a la ciudadanía de lo que acontecía y no tomo las medidas pertinentes. El resultado: 2 personas muertas. Dos niñas, Vera y Cayetana.

Analicemos los hechos sucedidos el 4 de enero de 2022, el día en que el castillo hinchable, instalado en la Feria de atracciones ambulante de Mislata, salió despedido por los aires, falleciendo dos niñas y lesionando a otros ocho niños y niñas:

Rachas de viento mayores de 38 km/hora

Bielsa no avisó del viento para que cerraran el castillo hinchable. No hubo previsión. La atracción debía haberse cerrado ante una velocidad del viento de 70 km/hora. La normativa establece que, con un viento superior a los 38 kilómetros por hora, este tipo de hinchables de gran tamaño debe paralizar su actividad, por seguridad.

¿Para qué se instaló la estación meteorológica en el ayuntamiento, que también medía las rachas de viento? ¿Estaba en activo esta estación meteorológica? ¿Quién supervisaba los datos que recogía?

Un castillo hinchable sin anclar

El Ayuntamiento de Mislata no revisó el sistema de sujeción del castillo. No supervisó que sólo había tres puntos de atado, por lo que el castillo era inestable, cuando, según las instrucciones de montaje, en este modelo de castillo debe haber al menos 18 puntos ANCLADOS, incluso recomienda 30 puntos de anclado, ya previstos en el modelo de castillo.

Pero el castillo hinchable de Mislata que voló por los aires, sólo tenía tres puntos de ATADO a una farola, a una papelera y a un banco, con tres cuerdas o cinchas ya deterioradas, y no, como mínimo, 18 puntos de anclado al suelo con piquetas y pesos de 160 kilos cada uno, como determina la norma específica.

¿Quién supervisa este tipo de montajes? ¿El ayuntamiento no pasa a revisar las ferias de atracciones ambulantes?

Diferente ubicación

El ayuntamiento decidió instalar la feria de atracciones en la Plaza de La Libertad sin documentación aprobada por el mismo Ayuntamiento. La plaza de la Libertad es un espacio donde el viento sopla con más fuerza que en la plaza Mayor en la que se solía instalar la feria anteriormente.

El castillo hinchable no se instaló donde estaba previsto: En los planos aprobados, la feria aparece ubicada en la Plaza Mayor, y no en la plaza de La Libertad, a 600 metros de la ubicación anterior. Al parecer, hay un plano sin aprobar de la distribución de todas las atracciones en la plaza de La Libertad, pero el castillo hinchable tampoco se instaló en la ubicación concreta que marca ese plano.

¿Quién autorizó el cambio de ubicación de la feria en Mislata?

¿Quién autorizó el cambio de la instalación del castillo en la plaza de la Libertad?

Fallos en la cadena de supervisión

Después de analizar los errores que causaron la muerte de dos niñas, la conclusión es que el Ayuntamiento de Mislata no vigiló, no supervisó toda la secuencia de hechos que culminó en esta tragedia, la muerte de Vera y Cayetana.

El Ayuntamiento se fio con los ojos cerrados de un informe técnico externo, de un ingeniero contratado por el feriante.

¿Nos quieren decir que los técnicos funcionarios no van a comprobar que las atracciones están en su lugar de ubicación y a comprobar, al menos visualmente, que cumplen lo establecido en las normas?

¿Nos quieren decir que el alcalde Bielsa y su equipo de gobierno no tienen la obligación de cuidar a las personas que visitan las Feria de Atracciones de Mislata?

Volviendo al inicio:

Si Mazón es responsable de 5.300.000 personas empadronadas en la Comunidad Valenciana, Bielsa es responsable de 46.000 personas empadronadas en Mislata. Si Mazón es responsable de la muerte de 230 personas, Bielsa es responsable de la muerte de 2 niñas.

Busquemos la proporción: en ambos casos murieron un porcentaje muy similar de los habitantes de los que son responsables cada uno.

Hay que medir con el mismo rasero.

Si pedimos Mazón dimisión, pidamos Bielsa dimisión.

Por Vera y Cayetana.