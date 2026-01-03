La newsletter de Joan-Carles Martí: Los propósitos de 2026

Primero de todo, mis mejores deseos para que este 2026 que acabamos de empezar sea felizmente saludable para ti y tus seres queridos. Siempre que se estrena un año, realizamos deseos, tanto a nivel particular como colectivo, y lo mismo pasa en los periódicos. En Levante-EMV seguiremos detrás de la verdad y con una línea roja contra la desinformación, siempre al lado del periodismo veraz y responsable. Igual recuerdas el video que hicimos en octubre como una declaración de intenciones y que está muy vigente. Aquí te dejo el enlace para recordarlo:

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/10/15/levante-emv-marca-lineas-rojas-lucha-desinformacion-122618961.html

Esa es nuestra hoja de ruta para este 2026, donde nuestra información será todavía más próxima, porque los medios de comunicación debemos tener presente nuestra vocación de servicio público. La prensa es más necesaria que nunca, porque para estar bien informado se requiere que los periodistas dediquemos tiempo a estudiarlo y exponerlo. Se trata de ser rigurosos frente a la creciente proliferación de bulos.

Todo el equipo que hacemos Levante-EMV, la mejor orquesta del periodismo valenciano, no solo pretende mantener la posición de líder en la Comunitat Valenciana, sino también escuchar con atención la conversación pública de la sociedad valenciana. Siempre desde el compromiso con los valores democráticos y el respeto a la pluralidad.

