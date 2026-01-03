Opinión | Bolos
El principio del fin de una era
El ataque de Trump contra Venezuela evidencia un nuevo tiempo alejado de la etapa multilateralista
Por si alguien aún albergaba dudas sobre el cierre de la etapa multilateralista, ahí está el ataque contra Venezuela para capturar a Maduro, ordenado por Trump. El impulso que encarnó la idea de Europa tras la II Guerra Mundial no aparece ni se la espera: las cautas apelaciones diplomáticas al derecho internacional pertenecen a otro tiempo. Hoy, un simple mensaje digital del centinela de Occidente liquida en minutos años de oficio consular, convertido ya en capítulo cerrado.
Trump improvisa menos de lo que aparenta en su red social, y todavía menos en la planificación militar en el Caribe —o donde corresponda—, mientras que el resto de los mortales aplaudíamos los últimos compases del célebre Concierto de Año Nuevo de Viena. Lo contrario se desprende de los WhatsApp de Núñez Feijóo a Mazón, conocidos tras la insistencia de la jueza de Catarroja y con un retraso difícil de justificar, porque el líder del PP, con toda probabilidad, tampoco tendría una valoración sensata sobre la pésima gestión de la dana por parte del expresident. Con este 2026 recién estrenado, la crisis de los grandes partidos españoles amenaza con volverse recurrente; ojalá me equivoque, aunque los anticiclones de autoritarismo no conceden espacio a la tibieza, y menos desde hoy.
Quienes han leído el último libro de Javier Cercas sobre el papa Francisco conocen la teoría del discernimiento: esa virtud con la que Bergoglio condujo un pontificado marcado por no decidir por consignas, sino mediante un proceso. Conviene, sin embargo, no confundir discernimiento con democratización; como precisa el escritor en su conversación con el periodista jesuita Antonio Spadaro, porque se trata de una deliberación orientada a encontrar la mejor decisión, no de una lógica parlamentaria de bloques y votos.
La doctrina de Bergoglio está a años luz de las intenciones de Trump. Aun así, ambos comparten una marca de nuestra época: la condición de intocables ante seguidores leales que necesitan un relato simple y posible. Basta atender a las reacciones de los líderes europeos tras la ofensiva militar estadounidense para intuir quién ha salido vencedor, aunque el coste haya sido dinamitar el orden internacional tal y como lo conocíamos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar