¿Un puto desastre?

Esto es el cuento de nunca acabar. Cada día es un quebranto. Otra mentira nueva al descubierto. No sé dónde meten tanto engaño. Desde luego, en la mochila donde Mazón guardaba su jersey amarillo después de la juerga del Ventorro no caben todas las versiones que él y los suyos han venido dando desde el fatídico día de la dana. Y sobre todo: las que han ocultado mientras el dolor de las familias que lo perdieron todo no ha parado de crecer precisamente por tanto maltrato acumulado desde entonces. Menos mal que tenían la fuerza de las calles.

Ni la Nochebuena se libró de esa perversa vocación por el enredo. Esta vez nos ofrecieron un villancico que no conocíamos. Y lo más novedoso: el cantor solista fue el mismísimo director del coro: Alberto Núñez Feijóo. Ese mismo día, con la fiesta por el medio, con el rey convirtiendo en invisibles a su padre y a la propia monarquía en su discurso televisivo, con la sombra helada de los puentes y los portales llenos de un sufrimiento que nos importa una mierda, con todo eso y más en esa víspera de Navidad, va y Feijóo entrega a la jueza de Catarroja los wasaps que le envió Mazón desde las ocho de la tarde a las once y media de la noche de ese mismo día 29 de octubre. ¿Pues no dijo Feijóo más de un millón de veces que Mazón lo tuvo «informado en tiempo real» de todo lo que pasaba? Liantes, que son más liantes que Esteso y Pajares en una película de Mariano Ozores.

No fue inocente elegir el día de Nochebuena para la entrega de los mensajes. Entre tanto lío, una multitud consumista encajonada en las aceras y los villancicos que no dan tregua -como Ben-Hur y La túnica sagrada en Semana Santa-, envió Feijóo a la jueza Nuria Ruiz Tobarra los wasaps que le mandó Mazón para informarle de los acontecimientos. Operación despiste, claro. Es que encima de mentirosos compulsivos, piensan que somos idiotas. Bueno, a lo mejor un poco sí que lo somos y mucha gente -sobre todo la de su cuerda- seguirá pensando que la culpa de morir ahogadas 230 personas fue de ellas mismas, por descuidadas, y sobre todo de Pedro Sánchez. El rollo de siempre.

Una noche en la ópera. / LEV-EMV

El caso es que en los mensajes que le envió Feijóo a la magistrada de Catarroja faltaba «la parte contratante de la primera parte», como decía Groucho Marx en Una noche en la Ópera. O sea: faltaban los mensajes de Feijóo a Mazón. Le requirió la jueza esos mensajes y, después de varios días de marear la perdiz, los remitió al juzgado el pasado viernes. Ni chicha ni limoná esos wasaps. Ánimo compañero y esas cosas. Como si en vez de una barrancada que se llevó por delante la vida de 230 personas le estuviera cantando una canción romántica de Armando Manzanero que habla de la lluvia.

Según Mazón, las primeras noticias graves de lo que pasaba las tuvo a las cinco de la madrugada del día siguiente a la dana. Y resulta que no, que lo sabía todo casi desde el primer momento de la riada. Pero decidió seguir con su juerga del Ventorro, una juerga que tiene ya más versiones que Yesterday en el mundo de la música. Pero claro, tanta mentira sobre mentira -como el villancico de las campanas- hace que al final todo acabe descubriéndose. Esperamos que algo más se aclare el próximo 9 de este mes de enero, cuando comparezca el líder del PP en la sede judicial de Catarroja. Preguntó el chico si podía hacer online esa comparecencia. Cagarris, que eres un cagarris, le diría el falangista Abascal. Como dicen las asociaciones de familiares, esa petición es un desprecio más en la larga lista de desprecios que Mazón y compañía (¿eh, Susana Camarero?) han venido infligiendo a la memoria de las víctimas. La jueza -sus razones tendrá- ha admitido ese privilegio al presidente del Partido Popular. Siempre ha habido clases.

Después de conocer los mensajes ni fu ni fa de Feijóo, nos centramos en los que ya conocemos del expresidente. Y la verdad es que no tienen desperdicio. Escuchar, entre otras muchas, esta frase pone los pelos de punta: «Un puto desastre va a ser esto, presi». Lo que ha contestado a esa desvergüenza Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas Mortales de la dana: «Una tragedia humana no es un ‘puto desastre’, es como mínimo una concatenación de negligencias». Y ahí estamos todavía, más de un año después, en el examen inacabable de esas negligencias, en la búsqueda incansable de esa verdad que tanto miedo les da a los liantes.

Después de lo que ha salido estos días, de la demostración que Mazón ha hecho de su indecente y miserable catadura, ¿lo mantendrán el PP y el nuevo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, en su puesto de diputado? La respuesta la daba él mismo en la entrevista que publicaba Levante-EMV el pasado domingo: ahí lo mantendrá el nuevo mandatario. Es más, lo mantendrá y, para más burla y tomadura de pelo, con el plus económico añadido de la portavocía en una Comisión parlamentaria que es prácticamente inexistente. Dice también que quiere gobernar de manera distinta a como lo hizo su predecesor. Pues mire, señor Pérez Llorca: empiece a gobernar de otra manera sacando a Mazón de diputado y poniéndolo a disposición de la justicia. Mientras no lo haga, sus palabras se las llevará el río hasta ese mar que, como usted sabrá y escribía Jorge Manrique, es el morir. Pues eso.