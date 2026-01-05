Ens Uneix la censura

Solo era cuestión de tiempo. El mismo que llevan Compromís, mareando, y Ens Uneix, gobernando. Esa disputa electoral ha convertido a la coalición woke en un partido local, aunque todavía no se han dado cuenta. Con la diferencia de que la formación de Ontinyent es pragmática —como se comprueba a diario—, mientras el esencialismo adorna a los de Baldoví; los que antes eran de Mónica Oltra, la misma que hoy exhibe su magnífica relación con Jorge Rodríguez.

Ens Uneix y Compromís estaban llamados a entenderse como buenos vecinos de comunidad, hasta que Natàlia Enguix le arrebató la vicepresidencia de la Diputación a la candidata que se postulaba desde Catarroja por la conjunción arcoíris. Un coche oficial y dos asesores —que Compromís daba por seguros con el concurso de PSPV y Ens Uneix— dieron al traste con la cosmovisión estratégica que Oltra había demostrado durante el octenio botánico. Es cierto que nadie esperaba que Enguix se pasara al bloque PP-Vox, pero la cintura woke deja poco margen a la improvisación.

Y en esas estábamos, hasta que el diputado que más debería ayudar a Vicent Mompó la lía casi a diario. Pese a presentar ciertas credenciales lletraferides, el cargo le viene grande a Francisco Teruel, pues ser un buen alcalde de Benimodo no garantiza estar a la altura de una compleja área de Cultura, que exige algo más que amor al arte. Recuperada dos años y medio después de quedarse sin responsabilidades, la portavoz de Compromís en la corporación provincial ha denunciado —y con razón— la censura de la exposición de ninots de artistas falleros dedicada a la dana, que empezó a montarse en el MuVIM, pero que ha acabado en el Museo Fallero de Benicalap tras una afortunada crítica con ingenio y gracia a Carlos Mazón.

Aunque la Vall d’Albaida es más tierra de Moros y Cristianos, cualquier censura es denunciable, y más si es tan fallera como la que nos ocupa, en la que está implicado además su Gremio de Artistas. Por eso no se entiende el silencio de Natàlia Enguix, a quien conviene recordar que el último episodio de censura en la Diputación, con Alfonso Rus, se saldó con dimisiones.