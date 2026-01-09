Didáctica de la Educación Física postdana: un enfoque inclusivo y sostenible

Durante los últimos años, la Didáctica de la Educación Física está evolucionando, pasando de un enfoque más tradicional centrada en el rendimiento físico, hacia una vertiente más inclusiva, enfocada hacia el desarrollo holístico del alumnado. Estos cambios, tienen especial relevancia cuando se trabaja con alumnado que ha sufrido situaciones como la dana (Depresión Aislada en Niveles Altos), en Valencia.

En este contexto, la Didáctica de la Educación Física pasa a tener un papel fundamental como recurso dentro de los procesos de recuperación holística (física, emocional, social) y apoyo integral. Así, la Educación Física debe entenderse como una práctica social y educativa, más allá de la asignatura escolar, que puede estar presente en unidades de atención temprana o programas comunitarios, entre muchos otros.

Entre los principales beneficios de su práctica, encontramos la mejora de la fuerza muscular y movilidad articular, la recuperación de habilidades motrices finas y gruesas, la estimulación cognitiva y social, el fortalecimiento de la autoestima y motivación intrínseca, así como la integración social, llevando a cabo actividades grupales adaptadas.

En este sentido, algunos modelos pedagógicos que se proponen incluyen la enseñanza individualizada, permitiendo al alumnado avanzar a su ritmo y con los recursos disponibles. También, el aprendizaje cooperativo, desde la representación de roles específicos que fortalecen el sentimiento de pertenencia a un grupo y promueven la creatividad, desde el procesamiento grupal, la interdependencia positiva, la interacción cara a cara, la responsabilidad compartida, el desarrollo de habilidades sociales o la evaluación grupal. Otro modelo es el de aprendizaje basado en proyectos, permitiendo que el alumnado sea responsable de su propio proceso de entrenamiento, promoviendo así la autonomía y la toma de decisiones, entre otras.

Especialmente en los últimos meses, hemos visto la importancia de que el equipamiento esté adaptado, ya que las instalaciones han estado perjudicadas, pudiendo optar por balones sensoriales, la tecnología que integre aplicaciones de seguimiento de la preparación física, los cuadernos de ejercicios o diarios de seguimiento que recojan las experiencias.

Ilustración realizada por nuestra colaboradora Andrea Corrales. / Andrea Corrales

También pueden incluirse gimnasias suaves, como el Yoga o Taic Chi, incidiendo en la respiración y la calidad de los movimientos, relajando el diafragma y la amplitud del volumen respiratorio. Asimismo, los circuitos funcionales, englobando el desarrollo de la fuerza y resistencia, la duración e intensidad de las mismas, incluso la expresión corporal, apoyando los movimientos con ritmo y base musical.

Cabe señalar que se observan algunas tendencias positivas, como el mayor interés por parte de las instituciones educativas y sanitarias por la promoción de hábitos saludables, los avances tecnológicos que faciliten el seguimiento del alumnado en términos docentes y de su condición física, o la creación de redes de apoyo comunitario y asociaciones cuya dedicación esté orientada a la inclusión deportiva.

En conclusión, la Educación Física puede constituir una asignatura que, dentro y fuera del centro educativo, ayude a la recuperación en situaciones que han sufrido daño. El enfoque holístico que se le otorgue, integrando el cuerpo y la mente, así como la sociedad, permitirá la reconstrucción de identidades y el fortalecimiento de la autonomía personal.

En este sentido, se recomienda una evaluación del estado físico y emocional, el seguimiento progresivo, los cuidados en la alimentación e hidratación, los cuidados de la salud a través de la actividad física, comprobar la seguridad de los espacios deportivos, la adaptación del entrenamiento a las nuevas circunstancias, así como la participación e iniciativas de deporte comunitario. Por ello, se anima a practicar actividad física en compañía, así como la elección de actividades que conlleven sensaciones positivas. Por ello, la actividad física es una herramienta de conexión con la propia persona y con el mundo exterior. Por su parte, la inclusión de tecnologías digitales de seguimiento favorecerá el feedback positivo y el seguimiento hacia la mejora, promoverá la continuidad en hábitos saludables que mejoren las sensaciones físicas y mentales hacia la sostenibilidad de la práctica.