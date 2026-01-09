Desde que en 1968 el Papa Pablo VI constituyó el primer día del año como Jornada Mundial de la Paz, cada año los Pontífices de la Iglesia Católica (1,400 millones de fieles) publican un mensaje por la paz. Su primer objetivo anual es la PAZ. León XIV ha hecho su llamamiento que debería obligar a católicos, y sugerir a toda persona de buena voluntad una reflexión sobre la paz, que Silius Italicus definió como “optima rerum”, lo más bello de todo. Hoy, más que nunca, debemos insistir: Paz en la tierra.

Dice León XIV: “en el curso del 2024 los gastos militares … han alcanzado la cifra de 2.718 billones de dólares, es decir, el 2,5% del PIB mundial. … parece que se quiera responder a los nuevos desafíos, no sólo con el enorme esfuerzo económico para el rearme, sino también con un reajuste de las políticas educativas; en vez de una cultura de la memoria, que preserve la conciencia madurada en el siglo XX y no olvide a sus millones de víctimas, se promueven campañas … que difunden la percepción de amenazas…” ”Es una espiral destructiva, sin precedentes, del humanismo jurídico y filosófico sobre el cual se apoya y desde el que se protege cualquier civilización. Es necesario denunciar las enormes concentraciones de intereses económicos y financieros privados que van empujando a los estados en esta dirección; pero esto no basta, si al mismo tiempo no se fomenta el despertar de las conciencias y del pensamiento crítico.” Aunque solo les hicieran caso los creyentes, cambiaría la forma de relacionarse y el futuro de la humanidad. Dolía ver a san Juan Pablo II con sus últimas fuerzas clamando «NO» A LA GUERRA y mientras, callaban los obispos españoles.

Sí, la paz es el bien más preciado al que el hombre puede aspirar. Sin paz no hay, ni puede haber, progreso humano, ni civilización, orden o seguridad. Mas, ¿quién ordena la guerra? ¿Quién ordena esa salvaje destrucción de lo que representa la humanidad? ¿En qué mente cabe asesinar a un solo ser humano, no digamos miles o millones? Hay que ser maligno…y los hay.

Pongámonos como primer objetivo personal alcanzar la paz en nosotros mismos. Sin paz no podremos compartirla, ni disfrutar de la compañía de nadie, amados o no. Sin paz somos desgraciados y hacemos desgraciados. Somos seres sociales, necesitamos al otro para sobrevivir. Al mirar a los ojos a un humano no veo ningún enemigo, veo humanidad. El egoísmo que no respeta al diferente íntegramente; destruye la paz. Pacíficamente se crea, investiga y avanza la humanidad. La belleza natural, el arte en todas sus formas, triunfa gozosamente si hay armonía interna y externa.

Debemos transmitir donde podamos que la paz, no es concepto abstracto, ni utopía, sino realidad que afecta directamente a lo más íntimo del ser hombre o mujer; desde lo más básico al ideal más alto. Trabajemos por ella porque puede y debe conseguirse, pues proporciona felicidad auténtica. Sin paz no hay amor, ni hay convivencia, ni vida que valga la pena vivirse porque reina la muerte.

Rechacemos a los lideres irrespetuosos que no fomentan la paz; que incendian en vez de pacificar; que busquen confrontar y no acordar. La historia recuerda nombres infames, pero también de hombres y mujeres buenos. Estos últimos son ejemplos a seguir y exigir que sigan los políticos. Con 56 conflictos abiertos, aún triunfan los señores de la guerra, no los Papas. Aunque no quería, les propongo unas preguntas: ¿qué necesita vitalmente Putin (73 años) de Ucrania? ¿O Xi Jinping (72) de Taiwán? ¿O Trump (79) de Venezuela o Cuba? ¿O Netanyahu (76) de Palestina? ¿O que necesitaba para vivir quien ordenó cualquier guerra pasada o presente? Callar es darles la razón, no lo hagamos. Terminaré con León XIV, contra quienes usan la religión para justificar guerra y nacionalismo: “Los creyentes deben desmentir activamente, sobre todo con la vida, esas formas de blasfemia que opacan el Santo Nombre de Dios” Y usted ¿tiene paz? ¿la desea? ¿qué opina?