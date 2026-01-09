Reconstruir Paiporta desde la responsabilidad

La reconstrucción en Paiporta avanza a buen ritmo, pero necesita tiempo. Cuando un municipio sufre daños importantes, todos queremos ver mejoras inmediatas, pero es necesario explicar qué significa realmente reconstruir un pueblo como el nuestro y por qué hacerlo bien requiere planificación y plazos. Trabajar por fases permite mantener accesos, garantizar servicios básicos y reducir molestias innecesarias.

No estamos hablando solo de arreglar algunas calles. Se trata de reconstruir cerca de 80 kilómetros de vías urbanas en un municipio de 29.000 habitantes, y recuperar infraestructuras esenciales para la ciudadanía: el polideportivo, el auditorio, la biblioteca, el museo, todos los parques y jardines, tres puentes y una pasarela, etc. Todo ello con una inversión pública que supera los 250 millones de euros.

Cada una de estas intervenciones afecta la vida diaria de miles de personas: movilidad, comercios, servicios públicos, centros educativos y espacios de convivencia. Por eso, el tiempo es una herramienta fundamental, dado que no se puede hacer todo a la vez sin bloquear la ciudad.

La reconstrucción debe ser una oportunidad para hacer Paiporta más resiliente y mejor preparada frentea riesgos futuros. Esto no se improvisa: requiere estudio, planificación y soluciones técnicas sólidas, siempre con visión a largo plazo.

Tan importante como el rigor técnico es la información y la participación de la ciudadanía. Contar con la experiencia de colegios profesionales y universidades garantiza soluciones seguras y duraderas, pero también es fundamental explicar los proyectos, escuchar a las vecinas y vecinos y recoger sus aportaciones para construir consenso y mejorar el municipio.

La gestión de más de 250 millones de euros exige responsabilidad, transparencia y rigor

A esta complejidad se suma un elemento clave: gestionar dinero público. Más de 250 millones de euros que exigen responsabilidad, transparencia y rigor. Los procedimientos administrativos no frenan, ni limitan, sino que son la única garantía de que cada euro se invierta correctamente.

El Estado ha puesto a disposición de los ayuntamientos a la empresa pública Tragsatec como medio propio, y ha definido procedimientos claros para la gestión de las subvenciones y la ejecución de las obras. Estas herramientas permiten avanzar con seguridad jurídica, control técnico y mejor coordinación entre administraciones.

La cooperación entre el Estado, Comunidad Autónoma, Diputación y los Ayuntamientos es fundamental, pero donde realmente necesitamos apoyo es en la gestión diaria del municipio. Es necesario reforzar los recursos humanos y que otras administraciones asuman los proyectos que ya estaban previstos para que, con la reconstrucción en marcha, no puedan retrasarse. Cada administración, en el ámbito de sus competencias, debe comprender, valorar y ayudar a municipios como Paiporta, que afrontan una situación extraordinaria con leyes pensadas para situaciones ordinarias.

No existe capacidad técnica ni logística para intervenir en todas las calles y equipamientos sin colapsar un municipio que sigue funcionando día a día

A veces se propone recurrir de forma generalizada a contratos de emergencia, pero incluso si pudiera contratarse todo de inmediato, no podría ejecutarse simultáneamente. No existe capacidad técnica ni logística para intervenir en todas las calles y equipamientos sin colapsar un municipio que sigue funcionando día a día.

Reconstruir bien implica tomar decisiones responsables, aunque no siempre sean las más rápidas. Significa pensar en las molestias actuales para evitar problemas futuros. Cuando hablamos de una inversión pública de esta magnitud, actuar con rigor no es ir lento: es ir con responsabilidad.