Opinión | Bolos
La oportunidad y la trampa de la financiación
La situación económica de la Comunitat Valenciana, en fase de reconstrucción, impide al Consell rechazar un alivio financiero, aunque la propuesta de Montero es cuestionada
El llamativo silencio de la dirigencia de Compromís ante la nueva propuesta de financiación autonómica confirma la preocupante desfiguración del debate político valenciano. Si la única formación de estricta obediencia comunitaria evita pronunciarse en el asunto más decisivo para el futuro del autogobierno, el mensaje es inequívoco. Tras el anuncio de la ministra de Hacienda caben muchas lecturas: desde la trampa evidente hasta un electoralismo calculado, pasando por cierto alivio ante el reconocimiento —por fin— de que la Comunitat Valenciana se encuentra entre las peor tratadas financieramente por el Estado. Más allá de la deriva woke del entorno de Baldoví, mantenerse también fuera del foco en esta cuestión agranda su irrelevancia.
Lo sustancial es el reconocimiento implícito del Gobierno de que la Comunitat Valenciana necesita más ingresos estatales, sufre infrafinanciación y, por criterios objetivos y justos, debería situarse entre las primeras en la corrección del sistema. El problema es que todo apunta a un señuelo. La propuesta tiene escasas opciones de prosperar en el Congreso, porque ni siquiera la mayoría que sostiene la investidura de Sánchez parece dispuesta a respaldarla. Así, el movimiento busca colocar al PP en un nuevo aprieto en un año con elecciones en territorios gobernados por los populares.
El Consell de Pérez Llorca hace bien en reprochar las formas de la reforma de Montero y, al mismo tiempo, afirmar que estudiará el fondo, pues no hay deudor que rechace un alivio financiero. Por ahora, ha superado el primer envite, porque la situación económica de la Comunitat Valenciana —con la reconstrucción en marcha— no está para juegos. Sin embargo, me temo que el discurso de Génova acabará arrastrando al PPCV a ignorar que esos millones adicionales serían útiles para contratar médicos y docentes, eliminar los barracones escolares y reducir las listas de espera sanitarias.
Tan sorprendente como el mutismo de Compromís ha sido que sea la delegada del Gobierno, y no la líder del PSPV, quien traduzca en clave valenciana lo que implicaría la nueva financiación. Y eso que Bernabé lo explicó con acierto. Una pena que a Baldoví no le permitan hacer un Junqueras y pedir cita en Moncloa. Eso sí pondría en un aprieto a Llorca y, sobre todo, a Morant.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
- Los proveedores de VW preparan la llegada de 700 asiáticos para terminar la gigafactoría
- Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño desaparecido en el naufragio