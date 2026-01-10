Una expresión de identidad y futuro

Impactan las imágenes de la presentación de las ligas profesionales de Escala i Corda y de Raspall. Impresionan porque colocan al viejo deporte que nos ocupa en una órbita de modernidad. La respuesta institucional, la apuesta de la iniciativa privada, la ilusión de jugadores de altisimo nivel que regresan al torneo como Giner y Marrahí, la exposición de una política de igualdad, con los equipos femeninos de creciente calidad; el fondo y las formas del acto de presentación hacen de esta competición un ejemplo para el conjunto del Juego de Pelota dentro y fuera de nuestras fronteras.

Esta hermosa realidad se construye desde una política efectiva del “Tots junts”, olvidando tiempos pasados de excesivas divisiones. La Federació de Pilota Valenciana se convierte en el motor indiscutible. En el dia a dia se podrán cometer errores o injusticias pero el hecho de que los jugadores profesionales se sientan seguros bajo el paraguas de la institución que vela por este deporte, con los márgenes de libertad personal que respetan la propia dignidad del jugadore hacen del profesionalismo de este deporte un ejemplo. Atrás quedaron los tiempos en que los pelotaris perdieron su libertad o eran meros instrumentos mercantiles. Eso ha sido posible dentro de una institución sin ánimo de lucro. Seguro que en otros lares miran con lupa y con admiración el fondo y las formas, el caminar firme y exitoso del conjunto de la pelota valenciana, tanto en el campo profesional como en el ámbito de los clubes y no digamos en el de la promoción escolar, con proyectos tan atractivos como Pilota a l’ Escola que con las adaptaciones necesarias – acercarlo a los clubes, por ejemplo- es un mecanismo de expansión indudable. La Federación, en boca de su presidente Vicent Molines reivindica: “el valor identitario de este deporte que es cultura, territorio y una manera de entender nuestro pueblo”. La institución extiende sus brazos a la recuperación de viejas modalidades porque su naturaleza semipública le obliga a actuar como albacea de la herencia recibida, conservando los bienes y asegurando el correcto reparto igualitario y sobre todo mejorándolo para el futuro.

Partida en Pelayo

Comienza en los principales trinquetes valencianos la liga en las dos modalidades con carácter profesional. Desde el comité técnico correspondiente se han elaborado los equipos. Como siempre habrá opiniones encontradas sobre el acierto o el yerro en la elaboración de las formaciones pero pocos pueden poner en duda la voluntad de que las partidas estén igualadas desde el momento de anunciarse en los carteles. De momento para la tarde de este sábado se anuncian en Pelayo, Alejandro (resto campeón de la pasada edición) con Hilari frente a Salva Palau y Conillet. A la misma hora en Pedreguer, De la Vega y Alvaro Gimeno medirán sus fuerzas ante Giner, Héctor y Carlos.