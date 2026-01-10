La newsletter de Joan-Carles Martí: Faltan viviendas para la gigafactoría

Centrados en la reconstrucción de la dana, como no podía ser de otra forma, estamos olvidando que, unos pocos kilómetros más al norte, la construcción de la gigafactoría de VW en Sagunt está provocando, además de un nuevo impulso industrial, una demanda de vivienda por encima de las posibilidades de la comarca.

Hace meses que resulta difícil encontrar un piso en el Camp de Morvedre, y la presión de la demanda ya se desplaza por la autovía Mudéjar hacia el Alto Palancia y por la del Mediterráneo hasta Benicàssim. Segorbe y poblaciones cercanas se preparan para lo que podría ser algo parecido a lo que fue la llegada de la Ford a Almussafes hace medio siglo.

Incluso los ingenieros asiáticos contratados para la última fase tecnológica de la factoría tienen problemas para alojarse y andan estos días desesperados buscando más de 500 plazas hoteleras en un radio de 50 kilómetros de Parc Sagunt.

PowerCo, la filial de baterías de VW, ha pedido auxilio a la Cámara de Comercio, pero la cronificada crisis habitacional dificulta una solución rápida, lo que obliga a una reflexión sobre la facilidad que tenemos para celebrar inversiones, aunque se nos olvida luego un mayor grado de planificación y ordenación para uno de nuestros grandes proyectos estratégicos.

