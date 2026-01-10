Y de repente, todo cambió

Mantener a Calero como entrenador de Primera fue una decisión empresarial, no deportiva. Igual que mantenerlo hasta la jornada 14, a pesar de las sensaciones y los resultados. Me lo explicó el otro día Ximo y tiene razón. Todo ello, a pesar del análisis objetivo del juego que practicaba el Llevant, algo que no pasó por alto ni a los técnicos ni a los propios directivos de la entidad blaugrana. Sin embargo, la decisión se demoró.

Las decisiones deportivas no pueden estar marcadas por pálpitos afectivos: “lo merecía”, “es un buen tipo”, “nos subió a Primera”. Las decisiones en el fútbol deben ser analíticas y frías. Que lo sean o no diferencia el éxito del fracaso. Esto es deporte de primer nivel. Un negocio diferente a cualquier otro. Con variables distintas.

Ojalá lo sucedido nos sirva de enseñanza para el futuro. La vida es un crecimiento constante. ¡Ay de quien crea que ya lo sabe todo! ¡Ay de quien no tenga la humildad para seguir aprendiendo! Así pues, vamos a darle la vuelta al calcetín: vamos a convertir nuestro terrible inicio de liga en una oportunidad para aprender, crecer y ser mejores.

Mucha gente me pregunta por qué no saco pecho, después de soportar críticas e incluso insultos por mantener, contra viento y marea, una opinión impopular desde el principio, la de que Calero era incapaz de sacar el máximo rendimiento a estos futbolistas. Muchos me animan a pedir cuentas a quienes sostenían que teníamos una plantilla de Segunda, que el hombre hacía lo que podía y que nadie iba a mejorar aquel rendimiento. El curso pasado, desde mucho antes de ser un aspirante firme al ascenso, sostuve que teníamos la mejor plantilla de Segunda y muchos se burlaron. Desde inicio de Liga sostuve que este año tenemos equipo para mitad de tabla, si nos hubiéramos evitado el flagrante error ampliamente argumentado. Creo que lo podremos comprobar. ¿Y por qué no sacas pecho? ¿Por qué no haces sangre?, insisten. Bueno, no es mi estilo. Todos nos equivocamos. Todos sufrimos con nuestro Llevant, el del “yunque de la adversidad”. Y todos nos alegramos de equivocarnos, si es para mejor. Y sobre todo, porque, más allá de cultivar el ego, sacar pecho no sirve para nada. Hay que mirar adelante; queda mucho por mejorar y nos va la vida en ello. En la permanencia. Ojalá.

••• La labor de Del Moral e Iborra no ha sido baladí, ni mucho menos. En muy poco tiempo, con ellos el equipo mejoró de forma muy sensible. Pusieron la base para ser más competitivos, algo que se notó ya, de manera notable, contra la Real Sociedad. Hay que valorarlo enormemente. Esa transición no ha sido una pérdida de tiempo. Al contrario. Deja encaminado el arduo trabajo de enderezar a un equipo que no jugaba a nada.

••• Luis Castro estampará su sello. Ya lo puso, de hecho, en Sevilla. Con apenas unas cuestiones básicas, el equipo ya es otro. Tácticamente, cada jugador está ubicado con más criterio. Eso se percibe en un conjunto más solidario, más acompasado, con las líneas más juntas para defender. Más vertical para atacar. El balón parado, en ataque y defensa, es más eficaz. Han cambiado los rostros de los futbolistas, cargados de responsabilidad, y del convencimiento de que son mejores de lo que parecían. Ya iremos viendo los detalles de Castro: tener balón, tocar para generar superioridades, más bandas y, en general, ser protagonistas con balón. Tenemos limitaciones, como todos, pero con un equilibrio óptimo que permita desplegar nuestras virtudes, lucharemos por el objetivo, esquivaremos el rol de comparsa.

••• Llega un gran Espanyol, con una identidad antagónica a este Llevant; muy físico, muy táctico, muy trabajado. Un equipo proletario, cargado de sacrificio, orden y solidaridad. No podemos vencerles con sus armas, en su terreno, pero tenemos otras. Debemos explotar nuestras opciones en un Orriols resucitado, reilusionado. El calendario se empina y hay que ganar. Con nuestra principal arma, el talento. Hay que sumar de tres y hacer buena la victoria del Pizjuán. Hay que viajar al Bernabeu con los deberes hechos, a soñar despiertos, con 16 puntazos en el zurrón.