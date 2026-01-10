Trump, el opaco

La opinión dice que Trump no oculta nada. Pero sólo revela su psiquismo inconsistente. Que un presidente enloquecido se presente como omnipotente, oculta lo fundamental: su debilidad y la de su camarilla de oportunistas, incompetentes y resentidos. Lo de Venezuela ha sido terrible. Pero conviene precisar que es todo lo que USA puede hacer. En 1973, en Chile, hizo cosas peores. Destruyó un gobierno legítimo y masacró a un pueblo político. Aquí ha tenido que negociar con un gobierno ilegítimo para entregar al que fuera conductor de autobuses.

Hasta aquí llega la fuerza bruta. Lo que en Chile dio intensidad y generalidad transformadora a la acción de USA, fue contar con aliados internos. La lección es que el verdadero poder de injerencia americano lo constituyen esos a quienes los papeles de la Doctrina de Seguridad llaman “patriotas”, los potenciales Pinochet, los cómplices desvergonzados de un endiosado que escribe en su gorra -ese subrogado barriobajero de corona- que “Trump hace siempre lo correcto”.

Los líderes de Venezuela tienen margen para jugar con Trump al gato y al ratón. Todo lo que podría pasar es que Trump retara al Senado -que acaba de prohibir intervenir en Venezuela- y secuestrara a la nueva presidenta. Pero los que mandan en Venezuela tienen muchos conductores de autobuses dispuestos a ser presidentes. Por lo demás, veremos qué causa armará el fiscal en Nueva York. Por ahora no sabe qué cargos presentar contra Maduro. Así que otra debilidad más. Trump no siempre gana la batalla interna.

En lugar de proclamar la fuerza y la claridad de Trump, Europa debería apoyar la oposición interna que crece día a día. Mientras tanto, lo que no puede Trump es defender a la oposición venezolana, hacer que regresen los ocho millones de exiliados y ofrecer un futuro al pueblo venezolano. El gobierno chavista no pierde nada entregando un petróleo que ya no puede producir. Y falta por ver si USA convence a las petroleras para que inviertan en extraer un carburante cuyos gastos de explotación están por encima del precio del barril. Tampoco parece que este sea un asunto resuelto. Lo que ha sucedido en Venezuela es, sobre todo, una victoria preventiva. China no contará con el petróleo venezolano, cuando le haga falta.

Esto ha podido suceder porque el staff venezolano no tiene principios y vendería su alma por mantener el poder. Son de la misma calaña que Trump. Pero saben que Trump no puede poner botas americanas sobre el suelo de Venezuela. Y mientras el Ejército lo sepa, estará unido y será el dueño del país. Así que tenemos que empezar a distinguir entre lo que puede y lo que no puede Trump. Por ahora solo vemos que puede hacer cosas negativas. Por ejemplo, llevar a la muerte a diez millones de cubanos. En realidad, esa es la aspiración del resentido Marcos Rubio. No quiere Cuba para nada. Solo quiere destruirla y así calmar su odio. Y quizá la intervención de Venezuela solo tenga como efecto inmediato que los cubanos vivan definitivamente a oscuras.

Por supuesto, eso no constará en la Doctrina de Seguridad Nacional, un papel lleno de falsa retórica. Cuando vea a USA cerrar alguna de las doscientas bases militares que tiene por el mundo, entonces me creeré la cantinela de la Doctrina Monroe. Estados Unidos no ha cambiado su doctrina de preponderancia mundial. No se repliega al hemisferio occidental. Eso es palabrería de un vendedor de elixir como Trump. Estados Unidos tiene el poder de injerencia en cualquier parte del mundo y no lo perderá. Si alguien cree que va a soltar la presa de Irán, está equivocado. Esto lo oculta Trump en sus papeles porque estos responden a lo que le pide MAGA, pero la inteligencia americana es otra cosa.

Trump no cesa de ocultar. En su entrevista con los periodistas del NYT, vuelve a la retórica. No puede sentirse satisfecho con el acuerdo de 1951 con Dinamarca, que le concede en Groenlandia cualquier cosa necesaria para la seguridad norteamericana. No, para él lo decisivo es la propiedad. Un indisciplinado mental como Trump no cesa de mostrar sus inconsistencias. ¿La propiedad es relevante para la seguridad, cuando un tratado vigente con un aliado te concede manos libres para tomar cualquier medida necesaria al respecto? Sabemos qué significa propiedad: botín para Trump y sus amigos. Aquí no hay cuestión de seguridad.

Podríamos hacer este artículo infinito. Trump lo oculta todo, porque su política es preventiva respecto de lo peor, lo que debe ser ocultado. Quiere evitar que USA toque fondo. Su debilidad principal es destinar una enorme partida presupuestaria a pagar deuda pública. Pero que a la vez multiplique el presupuesto de defensa, significa que Estados Unidos se prepara para un posible impago de la deuda. Entonces el dólar se hundiría. Tener un ejército multiplicado podría ser útil en esa situación, el último pilar de su posición predominante.

Mantener la preponderancia militar, no subir impuestos a los ricos y no quebrar. Esa es la debilidad. A Trump no le importa nada el nivel de vida de los norteamericanos, que seguirán pagando los intereses de la deuda de un Estado que sirve a los intereses de los que no pagan. El sistema es perfecto, pero antiguo, y llevó al desastre. Lo inventaron los senadores romanos, cuando hicieron pagar al fisco de las ciudades del imperio un ejército que servía solo para cazar esclavos para los latifundios aristocráticos. Roma, siempre Roma. Y esos patriotas europeos serán los traidores a los que la nueva Roma no pagará nada. Como Corina.