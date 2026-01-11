La llave de la felicidad

“Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar…”. Marco Aurelio realiza uno de los mayores alegatos al agradecimiento en su íntima “Meditaciones”, –una excelsaobra que invita a mirar al interior con profundidad y reflexión–, siendo la llave que abre la puerta a la paz interior, convirtiéndose en la actitud esencial para alcanzar la felicidad.

El acto de agradecer es, en sí mismo, un despertar, una correspondencia a lo recibido desde alma y corazón expresado en acciones, en escucha, en tiempo… Diluye, atenúa e incluso diezma emociones negativas, siendo ese movimiento universal que nos procura vivir en plenitud. Es ese hilo que cose las relaciones para hacerlas más fuertes y profundas, aprendiendo a vivir con humildad protegiéndonos de los vaivenes, vicisitudes y contingencias que nos toca transitar.

El agradecimiento mantiene incólume al corazón y sostiene el alma.

La tormenta y la calma; la verdad y la mentira; la lealtad y el utilitarismo; la oscuridad y la luz del alba; la suerte de reencuentro y la distancia sórdida; la simbiosis y el parasitismo; el esfuerzo y la indolencia; la indulgencia y la severidad; el perdón y el rencor; la hipocresía y la sinceridad… Cada polo, cada extremo, conforma el aprendizaje preciso e imprescindible que crea y recrea el sentido más profundo del agradecimiento, puesto que, sin ellos, no sería posible ese “darnos cuenta”, esa oportunidad de crecimiento, que da paso a la toma de conciencia del absoluto privilegio que es vivir.

Las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, a través de sus grandes filósofos y pensadores, ya resaltaba que nada impacta más en quien lo extiende y recibe que el agradecimiento. En este sentido, agradecer nunca debería ser un concepto, sino una presencia en el día a día, innegablemente cercana y familiar; que no quede en un mero acto formal, sino que debería ser una actitud innata y connatural que nos conecta con los demás.

De forma más contemporánea, refiriéndose al agradecimiento, Heidegger expresa: “la comunicación no depende de distancia, sino de atención”, siendo la autenticidad del trato –desde su apertura y escucha– la cercanía, pertenencia e intimidad generada por la confianza; que debe anclarse en la humildad y humanidad (común) y en la libertad, con núcleo en el amor. Y, en nuestros días, las Clínicas Mayo en Minnesota, con Amit Sood a la cabeza, resaltan el efecto de agradecer en los sistemas cardiovascular, inmune y endocrino, así como la forma en que impactamos en los demás y la responsabilidad social que deberíamos tener. También, Nazareth Castellanos lo describe en su ruta científica hacia el bienestar, al ser antídoto natural contra la carencia; que activa áreas cerebrales relacionadas con motivación, memoria y toma de decisiones –especialmente corteza prefrontal–, así como la coherencia cardíaca, proporcionando claridad mental, mejoras ante el estrés, el miedo y el sentido de la vida; fortalece las conexiones neuronales que sostienen la atención positiva, debilita la rumiación y la queja, encendiendo el corazón y dando paz a la mente.

Así pues, agradecer es mirar lo que ilumina en lugar de lo que oscurece. Completa la vida, llenándola y dando sentido a la expresión nunc dimitais: “he tenido una vida plena, y ahora estoy preparado para partir”, porque el agradecimiento no desaparece, se transforma en legado.

Fundación por la Justicia, en una fecha tan señalada como el Día Internacional del Agradecimiento, desea también transmitirlo a todas las personas que conforman el tejido de ayuda y cooperación reivindicando y fomentando los Derechos Humanos; porque a través del agradecimiento nos unimos a otros, reparamos vínculos y construimos otros más fuertes con el objetivo común del desarrollo de un mundo mejor, porque el agradecimiento se universaliza cuando se siente y se comparte.