La newsletter de Alfons Garcia: La gran cena del PP de Valencia: un mensaje al president

La gran cena es una interesante producción teatral que se presenta estos días (con aforo completo casi siempre) en la Sala Russafa. Recomendable. La gran cena política ha sido la de este viernes del PP de Valencia en la Cotonera de Alzira. Más de 1.300 comensales en dos salas a 35 euros por cabeza. No es una novedad. Es la cita tradicional de inicio de curso. Pero las circunstancias son las que son, con un president caído, uno recién llegado y una gestora al frente del partido por decisión de Madrid, y eso confiere carácter especial a cualquier cita, por ordinaria que sea.

Y esta tenía también alguna circunstancia especial, como es el aumento de asistencia, cuando en los últimos años no se había llegado al millar. Poco hay casual en política. Queriendo o no (yo digo que queriendo), el barón provincial, Vicent Mompó, ha logrado una demostración de fuerza ante el nuevo número 1 y president, Juan Francisco Pérez Llorca, tras las idas y venidas que dieron lugar a la solución Llorca tras la renuncia de Carlos Mazón y los equilibrios posteriores en el reparto de cargos. Es todo un mensaje a la actual cabeza del PPCV para que sepa (de cara a sus objetivos en 2027) que Valencia va fuerte, a pesar de estar por ahí el factor Camps, con su campaña para ser una hipotética alternativa.

Parece que Pérez Llorca tiene pocas dudas al respecto, si se tiene en cuenta que no tardó en apuntarse al acto, a pesar de tener este fin de semana la interparlamentaria del PP en A Coruña. Y justo ayer, además, volvió a tener un gesto con Mompó y Valencia al designar a Carlos Gil, uno de los escuderos del presidente provincial, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial en Presidencia. Hace solo unos días que fue nombrado también número dos del PPCV. Todo sea por los equilibrios después de un Consell donde fue María José Catalá (ausente el viernes, como es casi norma en estas celebraciones) la que situó más peones de su confianza. Todo indica que hasta el congreso regional, ya sea en junio o en septiembre, va a haber mucho movimiento en la sombra, mucha exhibición de fuerza y mucho guiño interno. Lo normal cuando hay cosas por decidir y Madrid deja hacer.

