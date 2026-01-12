Un cara a cara decisivo

La última visita de Salomé Pradas al juzgado de Catarroja constata que la exconsellera tiene muy elaborada su defensa. Estaba claro que se había ido desmarcando del relato del Palau conforme se acercaba el primer aniversario de la dana del 29 de octubre, pero tras la salida de Mazón y la posterior entrevista televisiva quedó confirmado que la ahora jurista Pradas es absolutamente consciente de su situación procesal y también de cómo avanza la instrucción. El careo con José Manuel Cuenca, el máximo colaborador de Mazón, apunta directamente a la implicación del Palau, por acción u omisión, en la desastrosa gestión de aquel fatídico día.

La escena de la exconsellera buscando saludar y hablar con las portavoces de las asociaciones de víctimas, tras la tumultuosa salida del juzgado, también forma parte de su legítima defensa, sea de forma espontánea o meditada. Algo que no hizo, por ejemplo, Maribel Vilaplana, ni el día que fue a testificar ni tampoco después, por mucho que proclamara su máximo desconsuelo por los fallecidos. Superada la fase de los relatos, quedan los gestos, con el arrepentimiento en primer lugar, y ahí Pradas va camino de dejar a la intemperie a protagonistas que siguen ocultando la verdad.

Sobre el plenipotenciario colaborador de Mazón hay que anotar un principio de humildad que no exhibió ni en su primera comparecencia en el juzgado ni, mucho menos, en la comisión de investigación del Congreso. Cuenca carece de responsabilidad ejecutiva como jefe de gabinete del president del Consell en el día de autos, pero el mejor favor que le puede hacer a su amigo Mazón, y a él mismo, es aclarar quién, cómo y dónde se construyó un relato que se ha llevado la carrera política, y algo más, del líder del PPCV que ganó las elecciones de mayo de 2023.

Como imagino que nadie en su sano juicio está a favor de los linchamientos, ni en Irán ni en casa, también hay que condenar el pancartazo que recibió Cuenca a la salida de los juzgados. La violencia siempre quita razones y el Estado de derecho protege a todos por igual, y los alrededores del juzgado de Catarroja deberían ser un símbolo de máxima tolerancia.