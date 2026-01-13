El bien y el mal

El mes de enero es tiempo de las celebraciones más bellas en la comarca de Els Ports. Les Santantonades han comenzado a rodar cada fin de semana, hasta el mes de febrero que cerrarán el ciclo Cinctorres, Todolella y Portell. La fiesta medieval del fuego recorre los municipios atrayendo a un público masivo, convirtiéndose en un fuerte atractivo para visitar esta tierra desfavorecida. Son tradiciones ancestrales y de origen pagano, que festejaban el invierno y el cambio de año, era la gran fiesta de las gentes del campo, una explosión de color y vida, marcada por el protagonismo del fuego purificador, y por la lucha de todos los significados del bien y del mal. Este fin de semana es el eje de les Santantonades en Morella, Forcall, Villores, Vilafranca y Sorita. Seguirán la fiesta la Mata, Herbers y Palanques.

La comarca de Els Ports se llena de barracas monumentales, de botargas o demonios, curiosamente ataviados, de los autos sacramentales de la vida de Sant Antoni, con sus viajes y sus tentaciones, y del fuego que prende de las grandes hogueras que permiten su paso interior para purificarnos bajo el fuego. Un ritual que nos permite arrojar al fuego los males de este mundo, que son excesivos, y crueles. Podemos lanzar a las llamas la psicopatía, egolatría y soberbia de Trump, empeñado en colonizar el mundo y jefe supremo del ejército más poderoso. También arrojaríamos al fuego al genocida de Netanyahu, que sigue asesinando en Gaza y Cisjordania, impunemente, y ocupando ilegalmente los territorios. Aquí, en la cercanía, lanzaría al fuego el cinismo, mentiras y manipulación de la derecha y de su ultraderecha, de ese populismo supremacista que se crece aquí, en Europa, y allá, bajo la tutela de Trump. Qué arda todo lo malo.