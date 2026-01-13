Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

La depresión interfiere en todas las áreas de la vida de una persona y que influye en cómo piensa, siente y se comporta; cómo duerme, cómo se mueve y se comunica; su visión de sí misma y de sus relaciones; su capacidad para involucrarse en actividades y grupos sociales que antes le hacían disfrutar, su capacidad para ver un futuro esperanzador, disfrutar del presente o superar el pasado.

No discrimina, pudiendo afectar a personas de cualquier edad, sexo, cultura, clase social y situación económica, si bien es cierto que la investigación ha detectado más vulnerabilidad en algunas personas que en otras.

La depresión no es simplemente tristeza. La tristeza es una emoción que dura poco tiempo y que experimentamos todos en algún momento de nuestra vida, es una experiencia subjetiva que nos resulta útil y que nos permite procesar y recibir apoyo antes situaciones de pérdida o que nos generan malestar. La depresión, en cambio, es un cuadro clínico que no es útil y puede durar dos semanas o más. Es un estado permanente que se cuela lenta y silenciosamente en la vida cotidiana impactando negativamente en la calidad de vida y que va más allá de tener un mal día o una mala racha. Es una de las experiencias humanas más dolorosas y complejas que se puede experimentar.

Puede manifestarse de distintas formas, en ocasiones puede ser invisible a los ojos de los demás (muchas personas pueden simular estar bien, incluso alegres y ser muy productivas en sus trabajos). No hay una forma correcta de estar deprimido. Sin embargo, los síntomas de la depresión suelen caracterizarse por un estado de ánimo muy bajo, sintiéndose vacías y tristes la mayor parte del tiempo. También puede aparecer irritabilidad generando problemas en las relaciones con los demás. Desaparecen las ganas y el disfrute por las cosas que antes resultaban placenteras y los sentimientos de inutilidad y culpa invaden la experiencia emocional de las personas deprimidas. Existe una falta de energía y fatiga que provoca que las cosas cotidianas se vuelvan tremendamente costosas, generando apatía y desesperanza. Además, también aparecen problemas de sueño, problemas relacionados con la comida, dolor y malestar corporal, problemas de concentración, y un largo etcétera.

La depresión es el problema mental más incapacitante y con mayores costes económicos y de sufrimiento personal asociados

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 264 millones de personas en todo el mundo. Si además tenemos en cuenta que cada una de estas personas tiene un amigo y un familiar para apoyarla, esto supone al menos 526 millones de personas adicionales afectadas que intentan lidiar con este problema de salud mental. Si tenemos en consideración su duración, su elevada frecuencia, sus efectos en el funcionamiento psicosocial y su mortalidad, la depresión es el problema mental más incapacitante y con mayores costes económicos y de sufrimiento personal asociados.

A pesar de estas cifras, la depresión no tiene que ser un problema para toda la vida. El 85% de las personas que sufren depresión logran superarla por completo con el tratamiento adecuado y disponemos de tratamientos basados en la evidencia científica que resultan eficaces y efectivos para hacerle frente.

También podemos prevenirla apoyándonos en hábitos cotidianos con evidencia científica. Mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico de forma regular y cuidar las relaciones sociales actúan como factores protectores frente al desarrollo de síntomas depresivos. Además, dormir bien, manejar el estrés y pedir ayuda psicológica a tiempo reduce significativamente el riesgo de que el malestar emocional se agrave.

La depresión no es un problema de nuestro tiempo, lleva con nosotros desde hace muchas épocas, pero quizá ahora, la sociedad está empezando a tomarla en serio, a poner el foco en las vidas que secuestra y en empezar a mirar al futuro con esperanza de luchar contra ella de formas cada vez más efectivas. Por eso, el día mundial de la lucha contra la depresión es una fecha importante para poner sobre la mesa un problema global, que puede afectarnos a todos directa e indirectamente y con el que debemos estar concienciados tanto para brindar apoyo como para pedirlo. Porque lo que está claro es que la depresión no tiene que ser para toda la vida.