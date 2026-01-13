No sabría reconocerme sin la música que en cada momento me ha ido marcando y que aún sigue haciéndolo. David Bowie me cautivó siendo una adolescente a través de la película Laberinto. Recuerdo que me aturdía el hecho de sentirme embelesada por aquel rey tan perverso. Fue entonces cuando comencé a interesarme por su música y, según lo iba descubriendo, mi admiración fue dirigiéndose hacia su enigmática personalidad y capacidad transgresora. Acabó ocupando un sitio destacado en el altar de mis ídolos. Laberinto formaba parte de un reducido grupo de películas que tenía grabadas en VHS y, de tanto verlas, casi llegué a memorizarlas. Pienso en aquellas cintas de video y es como si viajara más allá del pasado. En ese elenco estaban Grease, Flashdance y clásicos como Casablanca o Con faldas y a lo loco. A veces, el cine también ayuda a entendernos y a entender el mundo.

Sorprende cómo somos capaces de establecer una relación tan íntima con esos héroes a los que ni siquiera conocemos. Supongo que eso también es liderar. Pienso en los iconos que protagonizan hoy la vida de los adolescentes y, en algunos casos, me asusto. Los de ahora son los youtubers, instagramers o tiktokers, creadores de contenido digital que invaden el espacio virtual y millones de jóvenes con mentes inmaduras. Les dan verdaderas lecciones de cualquier cosa, influyendo de forma considerable en la formación de su opinión y personalidad. Son una parte más en el proceso de socialización. Un fenómeno imposible de obviar.

No creo que aquellos tiempos del VHS fueran mejores que estos. El impacto de la tecnología y, sobre todo, de internet en la sociedad es muy positivo. Pero eso no quiere decir que cerremos los ojos a los riesgos que también entraña esta nueva realidad. Como la sobreexposición pública, especialmente de los más jóvenes en las redes sociales, o de su efecto adictivo y compulsivo. Hay un hombre en las estrellas desde hace diez años y se llama David Bowie. Starman es uno de sus himnos que hoy sigue vigente, una metáfora válida para este tiempo de incertidumbres. Hace falta ídolos que hablen como Bowie lo hacía, estrellas que de verdad sirvan de orientación. Hace falta perderse más en la música. Hace falta más ídolos culturales que contribuyan de forma honesta en la construcción de identidades.