Cuando te enfrentas a un papel en blanco, sea para escribir poesía o artículos de opinión, esperas que la inspiración te lleve a escribir algo sugerente, pues el trabajo debería provocar sensaciones o imágenes en la mente del lector. Belleza y utilidad no siempre se logran. A nadie interesará lo que personalmente piense sobre amor o guerra, sin embargo, si induce a meditar al lector sobre un tema que a él le afecte, entonces lo hará propio, porque quien escribe, deja un lienzo casi en blanco con esbozos básicos y será quien lee, quien aportará sus colores y matices. El lector terminará la obra, solo él dará vida o muerte, reirá o llorará, incluso saboreara unos labios que solo existen en el aire.

Este pórtico viene a cuento ante la dicotomía de escribir sobre la acuciante actualidad o lo que creo sustancial. Porque la inmediatez, no es tan extraordinaria como aparenta, ni siquiera un novísimo acontecimiento. Examinemos un ejemplo: el secuestro de Maduro. Un hecho gravísimo, mas no inesperado. Quien no respeta sus propias leyes, ni ninguna regla internacional, quiere destruir a la ONU, rechaza, coacciona y persigue a la Corte Internacional de Justicia, rompe acuerdos internacionales y amenaza con anexionarse por la fuerza a Groenlandia; no puede extrañar que, en un trampantojo pactado, atacara a Venezuela.

Todos los medios de comunicación mundiales sin excepción le dedicaron (y siguen) horas y horas, para mayor gloria de la inconmensurable megalomanía del emperador naranja, lo que sin duda le ha provocado un magno orgasmo incitándole a repetir. Calígula en ciernes. Globalmente pudimos escuchar su histriónico discurso en directo. Les confieso que era difícil procesar el cúmulo de despropósitos y mentiras pronunciadas como verdades irrefutables. Calificar de hipérbole parte del discurso se queda corto; tampoco locura se ajustaría a la realidad; estos señores, en su maldad, saben muy bien lo que hacen. Es siniestro, y aún más que les crean.

Resultaba difícil entender como el pueblo alemán apoyó a los nazis entusiasmado (no eran todos, pero eran muchos); ¿qué pasó para que Hitler y sus secuaces llegaran al poder y perpetraran sus horribles acciones? ¿cómo pudo ocurrir? El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) recuerda demasiado a los SS nazis, fieros cumplidores de las ordenes emanadas del líder. Todos los elementos de entonces, pueden verlos ahora sin filtros y en directo. Por tanto, si nadie lo remedia, podemos esperar un futuro cercano de muchísimo sufrimiento.

Este ataque a Venezuela sirve perfectamente para tapar las sombras que comienzan a producirse dentro de EEUU. Por ejemplo los papeles de Epstein o el atropello de los derechos civiles. El nacimiento de una dictadura imperialista. Lo importante no era cazar al bailarín Maduro cuyo petróleo ya tenían, sino amedrentar violentamente a todo el planeta tierra.

Pasmados ante la vesania de Trump, pasa desapercibido que Xi Jinping diga que quiere ocupar Taiwán a la fuerza sino se rinde; Netanyahu prohíba la entrada de 37 ONGs a Gaza remachando el ataúd palestino; y Putin sigua con su salvaje ataque a Ucrania, mientras las cancillerías europeas prevén que nos atacará en el 2029. Los lobos comenzaron su cacería. Es un insulto a la inteligencia que estos sátrapas depredadores hablen de la liberación del pueblo iraní (o cualquier otro) como si les importasen un pimiento.

Lanzan una cortina de humo mundial desviando y dirigiendo a la opinión pública donde les interesa. Nuestros políticos se lanzan sobre la noticia como si afectara directamente a las plazas de los pueblos y no es así. Quisiera saber realmente ¿nos importa si Maduro es o no secuestrado? Es vital exigir el respeto de la legalidad internacional sin la que no se sostiene la paz, mas el caso concreto, no es política interna por mucho que fuercen el discurso. Es difícil sustraerse a lo inmediato que no debería absorber nuestra mente al completo opacando lo importante; ¿usted que cree? Tal vez la poesía tiene más futuro.