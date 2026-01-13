Jaume I y Arnau de Vilanova

Jaume I, hombre culto e inteligente, nacido en Montpellier el día 2 de febrero de 1208, se convirtió en soberano de la Corona de Aragón con tan sólo cinco, al morir su padre en la batalla de Muret, en 1213. Conquistador de València, el 9 de octubre de 1238, con apenas treinta años - este año se cumple el 750 aniversario de su fallecimiento en 1276 - su pendón real figuró alzado en la torre situada en el lateral de la actual Iglesia del Temple, y promovió, el Llibre dels Furs, para convertir las tierras conquistadas en València en un reino diferenciado, unido a la Corona de Aragón.

La conquista del Reino de València, alcanzó hasta 1245, con los límites estipulados en el Tratado de Almizra firmado en 1244, entre Jaume I y el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, y yerno suyo por matrimonio con su hija Violant, para delimitar las áreas de expansión sobre territorio musulmán entre Castilla y la Corona de Aragón. Las tierras al sur de la línea Biar a Vilajoiosa quedaron reservadas para Castilla, incorporándose al Reino de València más tarde, aun manteniendo la división lingüística, que hasta hoy perdura hablando castellano.

A la muerte de Jaume I, acaecida en València el 27 de julio de 1276, tras su estancia en Alzira, dividió sus reinos entre sus hijos Pedro III de Aragón - padre de Jaume II el Just y Federico II de Sicilia - al que correspondieron Aragón, Cataluña y València, y Jaime II de Mallorca, quien recibió las Baleares, el Rosellón y Montpellier. Los restos de Jaume I permanecen en el Monasterio de Poblet y los de su nieto Jaume II el Just, fallecido en Barcelona, en 1327, en el Monasterio de Santes Creus.

En Montpellier se encuentra la Facultad de Medicina más antigua del mundo occidental todavía en activo, creada en 1220, y, dentro de ella la inscripción dedicada a Arnau de Vilanova, entre sus alumnos ilustres, donde estudió medicina en 1260, médico prestigioso ya en 1280, probablemente el médico más importante del mundo latino medieval, implicado también en cuestiones político religiosas de su tiempo.

Arnau de Vilanova, nacido hacia 1238, en Villanueva de Jiloca, cerca de Daroca, según parece, o en Lleida, cuyo linaje ilerdense él mismo reconoce, o en el Grao de València, hacia donde, si no fue así, emigraría muy pronto, cuando el Reino de València fue conquistado por el rey Jaume I, entre los años 1232 a 1245. Años más tarde se encuentra de nuevo en Montpellier como maestro de su pujante Escuela médica, aunque no por ello deja de atender sus intereses valencianos y la salud de la familia de Jaume II el Just. Este rey, gran amigo de Arnau de Vilanova, le enviaría en 1299 a la corte de Francia en misión diplomática, y en París iba a dar a conocer las ideas que había ido desarrollando acerca de la necesaria reforma de la Iglesia.

El prestigio de que goza Arnau de Vilanova le permite intervenir en las tensiones entre la Santa Sede y el rey de Sicilia. Fue el joven Federico II de Sicilia el que le confió unos sueños misteriosos, cuyo significado interpretaría, relacionándolo con otros tenidos por Jaume II el Just, en el sentido de que ambos reyes hermanos, nietos de Jaume I, habían de promover la acción renovadora de la Iglesia, que él preconizaba. Arnau de Vilanova, moriría en Génova, en 1311, cumplidos los setenta años.