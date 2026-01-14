Opinión | Al tall al tall
Res de nou sota el sol... de la Unió Europea
No és la primera vegada que perden els agricultors, i tampoc serà l’última. Em referisc a l’acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur. Res de nou, perquè l’impacte negatiu en l’agricultura ja té precedents amb altres socis comercials. "Nihil novum sub sole", deien els clàssics. Així que l’acord que dissabte que ve firmarà en Asunción la presidenta de la Comissió Europea Ursula Von der Leyen inquieta, però no sorprèn, ja que no n’hi ha més novetat que la tossuda reincidència. Sí sorprèn, en canvi, l’escassa atenció que suscita en les autoritats valencianes, que dediquen més temps a criticar l’acord sobre el sistema de finançament amb Catalunya (els valencians “sempre hem eixit perjudicats de la singularitat catalana”, ha dit el conseller d’Economia).
El drama dels agricultors és que els acords comercials de la UE s’estan definint per la capacitat d’influència dels lobbys en la presa de decisions polítiques. Capacitat de pressió que decau en els agricultors quan hi ha altres interessos en pugna. Recorden l’acord amb Sudàfrica en 2016 i el seu impacte en la citricultura espanyola permetent l’entrada lliure de cítrics, una competència creixent als mercats i un munt de problemes fitosanitaris per la introducció de plagues no existents anteriorment.
Diran que l’agricultor i ramader espanyol perdrà; però el consumidor guanyarà perquè podrà menjar productes importats més barats: entre altres, melons de Brasil, carn d’Argentina, arròs del Paraguai i blat d’Uruguai. I nosaltres podrem exportar-hi els nostres productes avalats per la legislació comunitària, la més exigent del món en matèria fitosanitària, laboral, social, mediambiental i de qualitat. Sí, és cert, la indústria europea se potenciarà i els grans importadors i distribuïdors guanyaran, però perdrà la salut del consumidor pel tradicional dèficit de control dels residus de pesticides a les importacions. Si, sí, ja sé que la UE promet legislar sobre això. Promeses de futur que no pal·lien un present penós.
