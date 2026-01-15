Corberán o no Corberán

Encadenado a lo decidido por el club el pasado verano mientras la proa, y también la popa, del barco se resquebrajan. Así permanece Ron Gourlay, el vendido como ‘flamante’ CEO de fútbol que debería devolver al Valencia a la elite europea ‑no se lo cree ni él‑, sin tomar decisión alguna sobre el futuro de Carlos Corberán, un entrenador con el que el club de Mestalla lleva tan solo ¡¡¡una victoria!!! en los últimos 14 partidos de liga. Con semejante bagaje… y sin tener ninguna antipatía ni inquina personal hacia él por mi parte… es inconcebible cómo sigue al frente del equipo. Vaya por delante que servidor no es un fanático de la destitución de entrenadores, pero cuando te acercas al abismo ‑si no estás ya en él‑ no debería quedar más remedio, pero claro, el Valencia de Meriton no es un club al uso, y depende de muchos ponderantes más allá de los resultados, el juego o las sensaciones.

Bien que Corberán completara un auténtico milagro la temporada pasada cuando logró salvar al equipo que llevaba Baraja a la deriva ‑¡oh ‘deja vu’!… me suena una historia similar con el vallisoletano y Gattuso (sí, seleccionador de Italia ahora… no hay nada como tener una imagen de mito para seguir al más alto nivel) como protagonistas‑. Bien que, merced a aquella proeza, el club le diera las llaves de Mestalla, Paterna, Corts Valencianes y hasta Porxinos si hacía falta... que ya es triste que a estas alturas sea una proeza conseguir la permanencia. Bien que la apuesta de futuro pasara por el técnico de Cheste, con un CEO de fútbol ‘amigo’ suyo… aunque no sé si tanto como lo son Xabi Alonso y Arbeloa. Se puede argumentar lo que quiera, pero lo que parece claro es que la dinámica actual llevará a Corberán ‑bueno, no, a Corberán, no… porque aunque sea tarde lo echarían antes‑ y al Valencia a Segunda División. Y con ese barco ya no resquebrajado, sino completamente hundido… habrá que ver si el supuesto maná del Nou Mestalla será capaz de reflotarlo o de, directamente, llevarlo allá donde la mítica Atlántida yace sin que nadie la encuentre.

PD: Bendito sea si este artículo crea ahora un ‘contragafe’ y provoca que el Valencia de Corberán se convierta, como un año atrás, en la gran revelación de la segunda vuelta… aunque permítanme que dude mucho de que eso vaya a ocurrir.