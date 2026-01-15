El yunque de Vox

Ignacio Arsuaga, presidente de CitizenGo y de Hazteoír, al final de la campaña electoral de las generales celebradas en abril de 2019, hizo unas declaraciones a un reportero encubierto que se hizo pasar por un potencial contribuyente, en las que «describió sus planes para atacar a los rivales políticos de Vox, y habló de cómo saltarse las leyes de financiación de campañas electorales en España».

Arsuaga «manifestó que se han reunido con altos cargos para compartir planes de campaña electoral a la vez que describió la manera en que apoyan a Vox “indirectamente”». Además, «explicó que para donaciones a grupos como CitizenGo esas limitaciones no existen, y que, si “uno hace una donación a título privado a una organización sin ánimo de lucro, no es necesario que se sepa”. Dijo que CitizenGo no canalizaría el donativo a Vox directamente, sino que se lo puede dar a “cualquier fundación a quien no le importe transferir los fondos a Vox… esa es una muy buena opción”».

El reportero encubierto era de OpenDemocracy, una plataforma de medios independiente con sede en Londres desde mayo de 2001, propiedad de una fundación sin ánimo de lucro y financiada por diversas organizaciones filantrópicas, como la Open Society Foundations, fundada por el magnate George Soros, estadounidense de origen húngaro, de quien se han declarado enemigos Putin, Trump, Orbán y Xi Jinping, entre otros líderes mundiales; y ahora también enemigo de Vox.

El tesorero y vicepresidente de Hazteoír era el yunquista mexicano Miguel Ángel López Zabaleta. Por aquellas fechas, al menos dos yunquistas trabajaban en Vox: Santiago Antonio Ribas Sáez, exvicepresidente de Juventud de Vox Madrid, y José Manuel Menéndez Hernández, coordinador nacional de «Cañas por España», asociación juvenil de Vox, que hace alusión a la bebida alcohólica: «Las cañas son fundamentales. España es un concepto que no se comprende sin la caña del bar».

Juan Jara, exvicepresidente de Vox, denunció las irregularidades de financiación del partido, manifestando que Abascal «aprendió a escatimar controles privados y públicos durante su época con Esperanza Aguirre», por lo que la no especificación de gastos era sistemática, pero su denuncia terminó archivada.

Yunquistas en Vox

El Yunque no solo financió a Vox a través de sus sociedades pantalla, sino que, además, incorporó a personas vinculadas con esta secta en las listas electorales y en el organigrama del partido en 2019. Así, por ejemplo:

Llanos Massó Linares, presidenta de las Cortes Valencianas por Vox desde junio de 2023, diputada desde 2019 por Castellón, de Hazteoír. José María Llanos Pitarch, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas desde enero de 2024, diputado desde 2019 por Valencia, de Hazteoír. Francisco José Contreras, diputado por Sevilla, de Hazteoír. Olga Cuquerella, número 3 en las municipales de Gijón y como suplente para el Senado, vinculada a El Yunque. Juan de Dios Dávila, cabeza de lista en Guipúzcoa, marido de Lola Velarde, miembro de Instituto Familiar. Norberto Domínguez, número 11 en las municipales de Villanueva del Pardillo (Madrid), miembro de Abogados Cristianos. Gádor Joya, diputada en la Asamblea de Madrid, presidenta de Derecho a Vivir. Juan José Liarte, portavoz y diputado en la Asamblea de Murcia, miembro de Abogados Cristianos. Lourdes Méndez-Monasterio, exdiputada del PP que fue compañera de Arsuaga y Rocío Monasterio en la Plataforma por las Libertades. José Manuel Menéndez Hernández, coordinador nacional de los jóvenes de Vox, cofundador de Cañas por España. Rocío Panizo Izaguirre, candidata suplente al Senado por León, miembro del Centro Internacional para la Defensa de la Vida (Cidevida). Cristina Peláez, concejala de Sevilla, antigua socia de Hazteoír y Derecho a Vivir. María Beroiz Pérez de Rada Cavanillas, candidata al Senado por Navarra, miembro de Cidevida. Teresa Pérez de Rada, candidata en las municipales de Gijón, miembro de Cidevida. Santiago Antonio Ribas Sáez, vicesecretario Vox Madrid, cofundador de Cañas por España. Alfonso González Rodríguez-Vilariño, candidato al Senado por Valladolid, miembro de Abogados Cristianos. Agustín Rosety Fernández de Castro, diputado por Cádiz, padre del miembro de Hazteoír Agustín Rosety Cózar. Alicia Verónica Rubio Calle, diputada en la Asamblea de Madrid, miembro de Profesionales por la Ética. Álvaro María de Zulueta Velázquez-Duro, suplente al Senado por Asturias, tesorero de Hazteoír y ejecutivo de CitizenGo. En juio de 2019 fue nombrado nuevo coordinador de Vox en Gijón. En las elecciones catalanas de 2021, el yunquista Liberto Senderos Oliva iba de candidato por Vox, pero no consiguió el acta de diputado. Sí que logró ser concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por Vox en 2023.

Abogados Cristianos

La yunquista Asociación Española de Abogados Cristianos, presidida por Polonia Castellanos, con sedes en Madrid y Valladolid y financiación totalmente privada y opaca, encadenaba en 2020 querellas judiciales contra políticos (como la ministra Celáa, el vicepresidente de Madrid Ignacio Aguado, el alcalde de Cádiz José María González, Kichi, o la directora de la Guardia Civil, María Gámez) y artistas (como Drag Sathlas, Abel Azcona o Willy Toledo) por supuestos delitos contra el honor y los sentimientos religiosos, que terminaban archivadas o con la absolución del denunciado.

Se presentaba como una organización independiente, pero su vinculación con Vox era evidente a través de miembros comunes, tal como hemos visto en un artículo anterior. También formaba parte de este patronato el yunquista Jaime Urcelay, expresidente de Profesionales por la Ética.

Abogados Cristianos cambió el 14 de febrero de 2021 su estructura legal de asociación a fundación. Con ello, se aseguraban más beneficios fiscales.

Televisión 7NN

El canal de televisión 7NN, de Producciones Audiovisuales Hispania S.A., empezó a emitir desde Madrid el 12 de octubre de 2021, dirigido por el yunquista Marcial Cuquerella y con otro yunquista, Luis Losada, como encargado del matinal. Llamado La Alternativa cuando era solo un proyecto, pretendía convertirse en un Fox News de habla hispana, con influencia en España y América. La mayoría de los consejeros delegados de la productora estaban estrechamente vinculados a Vox y a la Fundación Francisco Franco.

Su apoyo a Vox y ataques a los partidos de izquierda y separatistas generaron numerosas polémicas y denuncias. Además de Cuquerella y Losada, formaban parte de la plantilla de 7NN el exportavoz de Hazteoír Javier Villamor, Elena Berberana (excolaboradora de Jiménez Losantos en Libertad Digital) y el negacionista del holocausto Fernando Paz, propuesto como alcaldable de Vox en Albacete, hasta que al conocerse sus postulados fue invitado a marcharse.