Opinión
“Va a haber un huevo de afectados”
Els diversos WhatsApps que la jutgessa Nuria Rúiz està demanant a alguns polítics, en relació a la Dana del 29 d’octubre de 2024, ens estan fent conèixer converses (plenes de vulgaritat i de falta d’empatia), que ens avergonyeixen.
L’últim text conegut, escrit pel senyor Cayetano García Ramírez, exsecretari autonòmic de Presidència i actual secretari autonòmic d’Economia, és més que indecent i fins i tot, diria que obscè. I és que referint-se a les víctimes que van morir ofegades (i als seus familiars), degut a la pèssima gestió de la Dana per part de la Generalitat del País Valencià, el senyor Cayetano García no se li va ocórrer res més que escriure un WhatsApp (adreçat a l’expresident Mazon), que deia: “Va a haber un huevo de afectados” (Levante, 15 de gener de 2026)
En mig del dolor i de la tragèdia que va provocar la mort de 230 víctimes i mentre la gent s’estava ofegant, és del tot indecent i vergonyosa l’expressió, “un huevo de afectados”, que el senyor García utilitzà per referir-se a les persones que s’estaven morint i als seus familiars.
Ni en els moments més tràgics de la Dana, els qui gestionaven o informaven d’aquell mal somni que vam patir els valencians, no van tindre cap mena de sensibilitat ni d’empatia envers les víctimes que s’estaven ofegant i envers els seus familiars, que van perdre els seus éssers més estimats.
En política no tot s’hi val. Els polítics haurien de ser (per humanitat), sensibles al dolor i al sofriment de la gent i no comportar-se fredament, amb la vulgaritat i l’obscenitat d’expressions com “un huevo de afectados”. També els comentaris infames de l’exconsellera Nuria Montes, demanant que els familiars dels qui van morir ofegats no s’acostaren on estaven els cadàvers i que feriren greument les famílies de les víctimes mortals de la Dana, mostraren la insensibilitat d’aquella senyora.
No sé si el senyor García Ramírez s’atreviria a repetir aquesta expressió vulgar i grollera (un huevo de afectados) davant la senyora Rosa Álvarez, que va perdre son pare, davant la senyora Dolores Ruiz, que va perdre el marit i els seus dos fills o davant la senyora Toñi García, que va perdre el seu marit i la seua filla, ofegats tots ells per l’aigua i el fang.
El primer que hauria de fer aquest alt càrrec de la Generalitat, és demanar perdó als familiars de les víctimes de la Dana, per haver utilitzat una expressió insultant, vulgar i obscena. I en escriure algun WhatsApp, que pense abans què vol dir, sense haver d’insultar o vexar aquells que sofreixen (com en aquest cas), la pèrdua dels seus éssers més estimats.
Jesús de Natzaret, en la seua relació amb els pobres, els malalts, les dones i els més vulnerables del seu temps, sempre va actuar amb ells amb una exquisida sensibilitat, amb amor i empatia, amb respecte, dolcesa i afecte. No amb indiferència, ni molt menys amb rudesa ni vulgaritat. Ni tan sols amb la dona adúltera (Jo 7:53-8:11), Jesús no li va adreçar paraules de condemna, ni va tindre un comportament dur amb ella, ni tampoc no li va fer cap retret, amb expressions fredes o insultants. La va tractar amb amor, amb respecte, amb sol·licitud, actituds que, desgraciadament, no ha tingut el senyor García amb les víctimes de la Dana i amb els seus familiars.
No sé quina obsessió tenen alguns membres del PP amb els “huevos”, ja que l’expresident Camps deia al senyor Álvaro Pérez: “te quiero un huevo” i ara el senyor García Ramírez diu que “va haber un huevo de afectados”.
La vulgaritat, la insensibilitat i la falta d’educació i d’empatia, semblen que formen part de l’ADN d’alguns dirigents del PP. I pel seu bé, haurien de canviar aquestes actituds tan barroeres.
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de 9 años que se quitó la vida en un pueblo de Valencia
- València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
- Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico