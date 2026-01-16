Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas EmisionesTemporal ValenciaMascletà aéreaAVA-AsajaMercaditos ValènciaRivales Valencia CF'Llevantà'San Juan
instagramlinkedin

Opinión

Josep Miquel Bausset

Josep Miquel Bausset

“Va a haber un huevo de afectados”

Els diversos WhatsApps que la jutgessa Nuria Rúiz està demanant a alguns polítics, en relació a la Dana del 29 d’octubre de 2024, ens estan fent conèixer converses (plenes de vulgaritat i de falta d’empatia), que ens avergonyeixen.

L’últim text conegut, escrit pel senyor Cayetano García Ramírez, exsecretari autonòmic de Presidència i actual secretari autonòmic d’Economia, és més que indecent i fins i tot, diria que obscè. I és que referint-se a les víctimes que van morir ofegades (i als seus familiars), degut a la pèssima gestió de la Dana per part de la Generalitat del País Valencià, el senyor Cayetano García no se li va ocórrer res més que escriure un WhatsApp (adreçat a l’expresident Mazon), que deia: “Va a haber un huevo de afectados” (Levante, 15 de gener de 2026)

En mig del dolor i de la tragèdia que va provocar la mort de 230 víctimes i mentre la gent s’estava ofegant, és del tot indecent i vergonyosa l’expressió, “un huevo de afectados”, que el senyor García utilitzà per referir-se a les persones que s’estaven morint i als seus familiars.

Ni en els moments més tràgics de la Dana, els qui gestionaven o informaven d’aquell mal somni que vam patir els valencians, no van tindre cap mena de sensibilitat ni d’empatia envers les víctimes que s’estaven ofegant i envers els seus familiars, que van perdre els seus éssers més estimats.

En política no tot s’hi val. Els polítics haurien de ser (per humanitat), sensibles al dolor i al sofriment de la gent i no comportar-se fredament, amb la vulgaritat i l’obscenitat d’expressions com “un huevo de afectados”. També els comentaris infames de l’exconsellera Nuria Montes, demanant que els familiars dels qui van morir ofegats no s’acostaren on estaven els cadàvers i que feriren greument les famílies de les víctimes mortals de la Dana, mostraren la insensibilitat d’aquella senyora.

No sé si el senyor García Ramírez s’atreviria a repetir aquesta expressió vulgar i grollera (un huevo de afectados) davant la senyora Rosa Álvarez, que va perdre son pare, davant la senyora Dolores Ruiz, que va perdre el marit i els seus dos fills o davant la senyora Toñi García, que va perdre el seu marit i la seua filla, ofegats tots ells per l’aigua i el fang.

El primer que hauria de fer aquest alt càrrec de la Generalitat, és demanar perdó als familiars de les víctimes de la Dana, per haver utilitzat una expressió insultant, vulgar i obscena. I en escriure algun WhatsApp, que pense abans què vol dir, sense haver d’insultar o vexar aquells que sofreixen (com en aquest cas), la pèrdua dels seus éssers més estimats.

Jesús de Natzaret, en la seua relació amb els pobres, els malalts, les dones i els més vulnerables del seu temps, sempre va actuar amb ells amb una exquisida sensibilitat, amb amor i empatia, amb respecte, dolcesa i afecte. No amb indiferència, ni molt menys amb rudesa ni vulgaritat. Ni tan sols amb la dona adúltera (Jo 7:53-8:11), Jesús no li va adreçar paraules de condemna, ni va tindre un comportament dur amb ella, ni tampoc no li va fer cap retret, amb expressions fredes o insultants. La va tractar amb amor, amb respecte, amb sol·licitud, actituds que, desgraciadament, no ha tingut el senyor García amb les víctimes de la Dana i amb els seus familiars.

No sé quina obsessió tenen alguns membres del PP amb els “huevos”, ja que l’expresident Camps deia al senyor Álvaro Pérez: “te quiero un huevo” i ara el senyor García Ramírez diu que “va haber un huevo de afectados”.

La vulgaritat, la insensibilitat i la falta d’educació i d’empatia, semblen que formen part de l’ADN d’alguns dirigents del PP. I pel seu bé, haurien de canviar aquestes actituds tan barroeres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
  2. Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
  3. Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
  4. Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
  5. Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
  6. La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de 9 años que se quitó la vida en un pueblo de Valencia
  7. València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
  8. Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico

El COLEFCV, icono del Mens sana in corpore sano

Transportes presenta el anteproyecto para el Corredor Madrid-Valencia del mapa concesional por carretera

Transportes presenta el anteproyecto para el Corredor Madrid-Valencia del mapa concesional por carretera

Un robot humanoide aprende a mover los labios, practicar idiomas y cantar simplemente observando videos en YouTube

Un robot humanoide aprende a mover los labios, practicar idiomas y cantar simplemente observando videos en YouTube

El ex jefe de gabinete de Mazón: "Nunca borré los mensajes"

“Tot és Festa” debate blindar todas las fiestas de Valencia

“Tot és Festa” debate blindar todas las fiestas de Valencia

Dimisiones en Favara: Sala atribuye a su negativa a "silenciar" una irregularidad en un terreno de su antecesora el "hostigamiento" al PP

Dimisiones en Favara: Sala atribuye a su negativa a "silenciar" una irregularidad en un terreno de su antecesora el "hostigamiento" al PP

El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026

El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
Tracking Pixel Contents