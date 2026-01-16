Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas EmisionesTemporal ValenciaMascletà aéreaAVA-AsajaMercaditos ValènciaRivales Valencia CF'Llevantà'San Juan
instagramlinkedin

Opinión | Plaça Major

Isabel Olmos

Isabel Olmos

La newsletter de Isabel Olmos: Julio Iglesias; ni 'truhán' ni senyor. Un abusador

El análisis semanal de Isabel Olmos con su visión de los principales temas de actualidad

La newsletter de Alfons Garcia

La newsletter de Alfons Garcia / L-EMV

Potser a estes hores, Julio Iglesias haurà eixit públicament a defensar-se de les acusacions de múltiples abusos sexuals, després d'estar dies protegint-se darrere de portaveus i amics. Fins ara, no ho ha fet. La tasca periodística feta a duo entre dos mitjans importants ha posat llum al què sense dubte, és una autèntica casa dels horrors per a les dones que han treballat en la mansió del cantant. Ara, el país es debat entre tres posicions: qui ho nega rotundament, qui diu que sempre ho havia sabut i qui sembla despertar ara a una realitat existent des de temps immemorials però dels quals mai s'havia adonat: , els abusos a les dones. Epstein, Iglesias, el príncep Andrés... La violència sexual contra les dones no coneix classe social, ni lloc, ni edat. Les famílies solen ser el niu primerenc de molts d'estos abusos que també troben en els homes adinerats, famosos i amb poder botxins que fins ara es consideraven intocables. Abusar de dones o xiquetes vulnerables, sense opció de defensa, sotmeses i quasi esclaves és quelcom més d'allò que faria un 'truhán' o un 'senyor'. És el que fa un abusador, amb totes les lletres de la paraula. 

La newsletter de Isabel Olmos

La newsletter de Isabel Olmos / L-EMV

No te pierdas cada semana la Newsletter del subdirector de Levante-EMV Alfonso Garcia: 'La vida en breve'. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis semanal del suddirector del periódico. Cada domingo, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Alfons Garcia.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents