Opinión | Plaça Major
La newsletter de Isabel Olmos: Julio Iglesias; ni 'truhán' ni senyor. Un abusador
El análisis semanal de Isabel Olmos con su visión de los principales temas de actualidad
Potser a estes hores, Julio Iglesias haurà eixit públicament a defensar-se de les acusacions de múltiples abusos sexuals, després d'estar dies protegint-se darrere de portaveus i amics. Fins ara, no ho ha fet. La tasca periodística feta a duo entre dos mitjans importants ha posat llum al què sense dubte, és una autèntica casa dels horrors per a les dones que han treballat en la mansió del cantant. Ara, el país es debat entre tres posicions: qui ho nega rotundament, qui diu que sempre ho havia sabut i qui sembla despertar ara a una realitat existent des de temps immemorials però dels quals mai s'havia adonat: , els abusos a les dones. Epstein, Iglesias, el príncep Andrés... La violència sexual contra les dones no coneix classe social, ni lloc, ni edat. Les famílies solen ser el niu primerenc de molts d'estos abusos que també troben en els homes adinerats, famosos i amb poder botxins que fins ara es consideraven intocables. Abusar de dones o xiquetes vulnerables, sense opció de defensa, sotmeses i quasi esclaves és quelcom més d'allò que faria un 'truhán' o un 'senyor'. És el que fa un abusador, amb totes les lletres de la paraula.
