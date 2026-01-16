No falsear la historia: “Suum cuique tribuere”

De un tiempo a esta parte (y son ya muchos años) hay personas que se dedican a falsificar los hechos, tiempos y lugares. En el caso que nos ocupa Dª Sandra Gomez, diputada del Parlamento Europeo por el PSPV (así lo afirma) responde perfectamente a esta afirmación.

En un reciente articulo titulado “La Valencia de hoy nació con Perez Casado”, desliza dos errores gravísimos (confiemos que sea por ignorancia y no por mala fe) sin que ello empañe la estima en que tengamos a la figura del exalcalde Dº Ricard Perez Casado merecedor, seguro, de elogios por parte de los ciudadanos de nuestra querida Valencia al margen de ideologías y querencias.

El primer error – de libro – consiste en atribuir la condición de primer alcalde democrático de Valencia al recientemente fallecido Dº Ricard Perez Casado.

Nada mas lejos de la realidad. Las primeras elecciones democráticas se saldaron con la elección de Dº Fernando Martinez Castellano, del PSPV, como primer regidor en 1979.

Bien es verdad que la duración en el cargo fue breve por mor de las intrigas habidas en su propio partido y a la manipulación espurea de “compañeros” que exigieron su dimisión y expulsión del partido así como la entronización del “segundo” alcalde de la democracia, el hoy tristemente fallecido Dº Ricard Perez.

Si quiere tener una visión del tema se puede dirigir a la viuda del primer alcalde: recibirá, seguro, información suficiente al respecto.

Podrá también informarse en el libro de Jesús Sanz “La cara secreta de la política valenciana” ('De la democracia al Estatuto de Benisanim').

El segundo error (desde luego Dª Sandra no ha estado fina) es motejar a Dº Joaquin Reig Bigne con la condición de alcalde franquista.

No parece justo asignar esa condición a quien rigió nuestro Ayuntamiento entre enero de 1894 y abril de 1895 hace la friolera de más de 130 años.

El hecho de que fuera diputado, político y empresario no da derecho a atribuirle la condición de “alcalde franquista” cuando el “Caudillo de España por la gracia de Dios” tenia tres años no cumplidos en el momento de ejercer su mandato.

Dos errores que califican a Dª Sandra Gomez. Hay que leer mas y leer sin condicionantes. La lectura nos acerca a la libertad y, sobre todo, a la verdad.

Finalmente, también quiero alabar la labor que Ricard Perez Casado realizó a lo largo de diez años, continuada por Clementina Ródenas, Rita Barberá, Joan Ribó y Maria José Catalá. Y todo ello recordando con cariño a Dº Fernando Martinez Castellano que inició la etapa democrática y fue repudiado por los suyos.

Quedo a disposición de Dª Sandra por si necesita más datos: “Suum cuique tribuere”