Pescar en río revuelto

No sé si alguna vez Paco Jémez llegó a creer, más allá de soñarlo, que un día entrenaría en la Premier. O si Arbeloa pensó que llegaría a dirigir al primer equipo del Real Madrid… Lo cierto es que uno ya ha volado de Eivissa a Londres. Y el otro está a punto de estrenarse en Liga contra el Llevant. Disculpen la perogrullada, pero el fútbol es una caja de sorpresas.

A sus 78 años, Florentino muestra síntomas de flojera. Incapaz de poner orden en un vestuario díscolo, trufado de egos desbocados, se ha cepillado a Xabi para recurrir al Cono, en célebre apodo de su compañero de selección, Piqué. Los hay que, como el guipuzcoano, enloquecen por sentarse en ese banquillo eléctrico, y lo aceptan, sin reparar en que trabajarán más de cuidador de guardería que de técnico futbolístico. El mensaje lanzado por Florentino es claro: me da igual tu currículum o lo que hayas hecho antes de venir a la Castellana. Si no te pliegas a los caprichos de mis estrellitas, te vas a la calle.

Y me sorprende que aún queden ingenuos que acepten estas condiciones, por bien pagados que estén, la verdad. Durante años le funcionó, de una manera u otra. Ahora la situación ha descarrilado. Luis Enrique ya advirtió de las bondades de Mbappé. A Vinícius ya lo conocemos todos.

Tal vez el Llevant pague los platos rotos de una plantilla con un talento descomunal incapaz de empatar en el Belmonte. O tal vez consiga hurgar en la herida e incendiar la crisis madridista. La inestabilidad del rival es una variable que beneficia a los de Castro, que llegan al Bernabeu con un mercado de invierno caliente y un contexto societario que condicionará entradas y salidas, antes de la Junta de febrero.

La gestión de Danvila

Tras recuperar la ilusión deportiva, algo que para algunos parecía imposible –y después de que otros nos dieran por muertos–, vuelve a ponerse en entredicho la gestión financiera de Danvila. Hay dos cuestiones que a menudo se nos escapan. Con todos los claroscuros que queramos (y que aquí hemos sido siempre los primeros en enumerar): sin Villarroel, sin Quico y ahora sin Danvila, el Llevant UD era un club condenado a la irrelevancia y a vagar por las cloacas de nuestro fútbol, con una masa social en desbandada y un estadio vacío. Y la segunda: Danvila es el máximo accionista del Llevant, el propietario. Ni Quico fue capaz en su día de blindar una fórmula de propiedad horizontal para que el club fuese de todo el levantinismo (o más bien, no quiso). Ni hemos sabido forzarlo desde la base. Digo yo que tan listos no seremos. Eso sí: siempre es más fácil echar las culpas al otro que mirarse el ombligo, aunque menos saludable.

Perder de vista todo esto, justo en el momento en que una inmensa mayoría del levantinismo cree firmemente, de nuevo, que sí se puede, que la permanencia está en la mano, es comprar el discurso de quienes siempre buscan desestabilizar esta orilla de la acequia. La prudencia invitaría, antes de quemar la falla, a ver cómo acaba el mercado de invierno y qué explicaciones se dan en la Junta.

Volviendo a lo deportivo, lo normal sería salir escaldados del Bernabeu, pero es un partido para confiar en dar la campanada y disfrutarla, si sucede. Como ya pasó en enero de 2021 o en octubre de 2018. 1-2 y goles de Morales y Roger, en ambos casos. Y si no, para ajustar más y más cosas de cara al próximo derbi en Orriols.

Como ya comentamos hace unas semanas, necesitamos perspectiva, y el calendario nos la ofrece. Osasuna, Sevilla y Madrid a domicilio, y R. Sociedad y Espanyol en casa era un Tourmalet después de destituir a Calero. Sin embargo, se han sumado cinco puntos de los últimos nueve disputados. Esta cuesta arriba acaba en el Camp Nou. Antes, el Llevant recibe en casa a Elche, Atlético y Valencia, y viaja a San Mamés. Y por ahí queda el derbi pendiente con el Villarreal. La exigencia es máxima, pero se trata de salir bien parados de este momento complicado del curso para llegar con opciones cuando toque enfrentarse a rivales de nuestra liga, cuando el calendario se dulcifique. Y, en ese tramo final, remachar la permanencia.