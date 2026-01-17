El deshielo de Compromís

El serial danés ‘Borgen’ fue usado, en los albores del Botànic, como un manual de supervivencia para una coalición de vocación casi nórdica. Más allá de la ficción, allí se refrescó el problema de Groenlandia, aunque más como un asunto interno, con la posibilidad de un referéndum de autodeterminación de la isla de Dinamarca. Un acierto del guion, con error en el desenlace, como en la política valenciana, tan dada a buscar referentes culturales exteriores.

Los principales actores de aquel culebrón botánico andan estos días en busca de nuevo protagonismo: Ximo Puig, pendiente desde París de acontecimientos en el PSOE; Mónica Oltra, en espera de patena judicial para sobrepasar a Compromís; y Enric Morera, de ariete en el Senado de la operación Rufián para reeditar algo parecido a aquello de hace más de una década. Pero, igual que la avalancha fílmica relega buenas producciones antes de tiempo, la política valenciana rompe la barrera del sonido al consumir a sus próceres. Que se lo pregunten al PPCV: los mismos que hace solo tres meses cerraban filas con Mazón, ahora lo desprecian en privado y están a punto de hacerlo en público.

Si la tentación groenlandesa de Trump no lo impide, Diana Morant será la contrincante de Juanfran Pérez Llorca, aunque los dos necesitarán apoyo a izquierda y derecha. Lo que parece claro es el de Vox al PPCV, y lo que está en el aire es el espacio volátil que en su día fue Compromís y Podemos. Los de Baldoví están fuera de escena desde hace tiempo, y la deriva morada hacia la vocación extraparlamentaria empezó en las Corts. Oltra juega a ese frente amplio en el que trabaja Rufián, al que se le ve mucho últimamente aquí, y, como carece de compromisos orgánicos, puede hacer lo que quiera, incluso proponer a los de Ens Uneix que la apoyen en su aventura, aunque el aprecio de Jorge Rodríguez no llegue a tanto y se quede solo en el espacio privado.

La voladura interna de Iniciativa responde a la primera temporada de la que se avecina de lo que se conoce hoy como Compromís. Lo que se niegan a reconocer Puig, Morera y la propia Oltra es que las secuelas tienden a la tristeza melancólica.