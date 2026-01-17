La newsletter de Joan-Carles Martí: El impulso de Torrent y Paterna

Está cantado que el desarrollo del área metropolitana de València será el gran protagonista en los próximos años. Pero mientras alcaldes y partidos siguen anclados en el siglo pasado, los problemas de movilidad y vivienda se multiplican.

El que no para es el mercado y, ante la falta de suelo en el Cap i Casal, los ayuntamientos y los promotores han puesto la vista en las ciudades de l’Horta bien comunicadas y con buenos servicios.

Los planes para construir vivienda nueva en Torrent y Paterna son el inicio de una apuesta decidida por la metrópolis, donde, además de alquileres algo más asequibles, todavía existe comercio tradicional, no hay tanto tráfico y donde con andar unos pocos minutos puedes pasear por la huerta.

Sí, parece que el bienestar vecinal se aleja del centro de la capital, con todo lo que eso significa. Nada que no haya pasado en las grandes urbes europeas. La diferencia está en que en la mayoría de esas concentraciones urbanas disponen de organismos metropolitanos que garantizan los servicios públicos.

No se trata de lamentarse por llegar siempre tarde, sino de analizar las mejores propuestas y saber copiar bien.

Newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí / L-EMV

No te pierdas cada semana la newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis más detallado del director del periódico. Cada sábado, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Joan-Carles Martí. Este envío se suma a los boletines diarios y semanales ya disponibles en la cabecera y a los que todos los lectores registrados pueden suscribirse desde este enlace.

Junto a la nueva newsletter, los lectores registrados pueden mantenerse al tanto de las mejores informaciones del día y del contenido temático más destacado, con los boletines de información económica, ocio, Caso Abierto, información local y comarcal o las newsletters de los dos subdirectores, Alfons García e Isabel Olmos.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir estas dos nuevas newsletter o cualquiera de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.