Peregrinación al santuario de Benissa

Dícese de los santuarios que son templos sagrados dedicados a Vírgenes o santos de reconocida eficacia milagrera. Los hay en todas las religiones. También en la nuestra, la de la pilota valenciana. Uno de los más visitados por los fieles es el de Benissa, donde se hizo popular aquello de “Benissa, pilota i missa” pues allí conviven en perfecta armonía la religión que adora a Genovés, con la que adora al Creador, que pensándolo bien no difieren tanto. En verdad que a Paco muchos lo han considerado un dios, de los que se pueden ver y tocar.

En Benissa destacaron jugadores de la talla del Carnicer, el Palleter y Rondán, cuando los grandes duelos intercomarcales de la época gloriosa del Joc a Llargues, en el que mandaba el Xiquet de Llanera, antes de la guerra civil. A partir de 1933 se jugó en el trinquete y por el mismo han desfilado todas las grandes figuras de todas las épocas. Cuatro de ellas se enfrentan este domingo como el duelo mas atractivo de la Lliga Caixabank. La partida se enmarca dentro de los actos de la Fira del Porrat, de gran tradición en la localidad y que incluye actividades diversas con especial incidencia en aquellas heredadas como tradición.

Tomen nota del cartel: Alejandro y Hilari contra Francés y Nacho. Llegan desde Montserrat, Beniparrell y Petrer, con activos clubes que cuidan la cantera y sus competiciones y que aportan renovación continuada a la plantilla de profesionales. Los dos restos poseen cualidades diferentes; el de Montserrat es jugador de pegada temible mientras que el de Petrer disfruta y hace disfrutar de un juego matemático y elegante. Los dos “mitgers” se formaron en las categorías inferiores de Beniparrell y poseen características parecidas: anteponen el criterio a la pegada y están considerados como los dos mejores en su demarcación. Difícilmente puede montarse un cartel mas atractivo en estos momentos. Alejandro se enfrenta a una prueba complicada: a un resto que domina todo el repertorio y a un Nacho que sigue marcando diferencias con su calidad extrema.

Los santuarios suelen ser centros de peregrinación. Serán muchos los peregrinos que este fin de semana se acerquen a Benissa por aquello de la festividad de Sant Antoni, muy venerado en casi todos los pueblos. Y habrá peregrinación de fieles a nuestro deporte que huelen cuando vale la pena acercarse para disfrutar de la alegría de su fe. Una partida digna de ser “marxada” por Raúl Ivars, ex trinqueter que nos dejó a temprana edad después de derramar amor por este deporte, simpatía sin igual y amigos por todas partes.