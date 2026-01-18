La newsletter de Alfons Garcia: Una financiación mejor, no la mejor financiación

El titular es la conclusión principal, después de lo que han ido manifestando distintos expertos desde hace una semana. La propuesta del Gobierno de nueva financiación autonómica representa una considerable mejora para la Comunitat Valenciana con respecto al actual sistema, que ha perpetrado un maltrato desde 2002 para sus ciudadanos. Según algunos especialistas como el profesor (y exdirigente socialista) Julián López Milla, la Comunitat Valenciana pasaría a estar por encima de la media española cuando ahora es la penúltima en fondos por habitante (ha sido la última otros años). Según el laboratorio de Ángel de la Fuente (Fedea), estaría dos puntos por debajo de esa media, superando a varias comunidades. Sin entrar en datos concretos, es la posición que han mantenido los economistas de la comisión de expertos de las Corts. Es una financiación mejor, por tanto, que inyectaría 3.669 millones de euros más a partir de 2027 de aceptarse por la Generalitat y aprobarse en el Congreso de los Diputados.

¿Es la mejor financiación? No. Fundamentalmente, porque no resuelve el lastre de la deuda acumulada por la infrafinanciación. Existe un proyecto de ley paralelo para condonar parte de la deuda (la computada durante la crisis financiera), pero eso solo restaría 11.000 millones en el caso valenciano de un total de más de 62.000 millones, la mayor parte atribuibles a la infrafinanciación. Si la solución de esta mochila pesada no se incluye en la reforma del modelo, supone que la Comunitat Valenciana no partirá en igualdad de condiciones con respecto al resto de territorios en esta nueva etapa. Por eso, es una financiación mejor, con un cálculo más justo. Pero no es la mejor financiación.

A partir de aquí, la pregunta para los responsables valencianos (y para la ciudadanía en general) es si se debe dejar pasar esta oportunidad. Si se debe negociar de manera bilateral con el ministerio (ahí se debería pelear, como mínimo, un compromiso sobre la deuda) y aceptar o rechazar el nuevo modelo, porque el Gobierno ha dicho que acogerse es voluntario. Este diario publica hoy un escrito firmado por el expresidente de la Generalitat Ximo Puig y los agentes sociales que pelearon la financiación durante los últimos diez años (el exresponsable de la patronal Salvador Navarro y los exrepresentantes de la UGT y CC OO Ismael Sáez y Arturo León) en el que llaman a aceptar la propuesta, que reúne el grueso de las reivindicaciones valencianas, señalan.

Va a ser la primera decisión importante para Juanfran Pérez Llorca. Quizá la más importante de su mandato por las consecuencias a futuro. En este sentido, las pocas comunidades gobernadas por el PSOE están mostrando un comportamiento más autonomista que partidista, mientras que las del PP han ido hasta ahora en bloque, con diferencias solo de matiz. Habrá que ver qué sucede hoy en la cita de Zaragoza con Alberto Núñez Feijóo, pero me temo que no es foro para disidencias. Al contrario.

Si el PP actúa en bloque en el Congreso de los Diputados, no hay que perder la vista la paradoja según la cual la mejora en la financiación de la Comunitat Valenciana quedaría en manos posiblemente de Junts, el grupo determinante para que el proyecto pueda salir adelante y el que más reticencias ha mostrado entre los socios de investidura. Ojo a esa jugada posible de la historia.

En clave valenciana, recomiendo (como siempre) escuchar a la ciudadanía. Me remito a lo expresado por José Luis Vicent, vecino de València, en una carta enviada esta semana a este diario. Una lección de sensatez y sentido común: “Conviene pausar los instintos políticos de aceptación o rechazo según el origen de la propuesta, pero si decidimos quedarnos con el sistema actual perderemos argumentos para seguir quejándonos indefinidamente”. No hay más. La tienen abajo si la quieren leer completa.

La Newsletter de Alfons Garcia / L-EMV

No te pierdas cada semana la Newsletter del subdirector de Levante-EMV Alfonso Garcia: 'La vida en breve'. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis semanal del suddirector del periódico. Cada domingo, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Alfons Garcia.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.