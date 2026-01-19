El nuevo estilo de los tuits de Puente

Los tuits de Óscar Puente han cambiado repentinamente de estilo, sin incurrir aquí en sarcasmo porque su tono desafiante y faltón no se alteró frente a circunstancias dramáticas como los incendios forestales de Castilla y León. La moderación expresiva del ministro, tras el primer accidente mortal del AVE en España y segundo en todo el planeta, no se utiliza ahora como crítica a un usuario significado de las redes, sino a modo de denuncia de la dialéctica del tuit que ha emponzoñado el planeta, con el ministro de Transportes erigido en uno de sus campeones nacionales. Twitter se llama X para realzar su componente pornográfica, de la que participan con entusiasmo todos sus usuarios.

Nadie acusará a Puente de verse invadido por la humildad en su peor momento, pero desde el domingo ha utilizado en vivo expresiones que han quedado fuera de sus gorjeos digitales. Su irritado "no estaríamos hablando de muertos" de no mediar un segundo tren provoca escalofríos, ante la magnitud de la masacre de Córdoba. Y en cuanto al descarrilamiento "tremendamente extraño", la extrañeza acompaña por obligación a cualquier accidente según la RAE, que lo define como "un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas". No se necesita a un ministro para determinar que lo ocurrido es "raro y singular", otra vez la Academia. Y como Puente no puede traicionarse a sí mismo, el significado de lo "extraño" se traduce por "sospechoso", desde la insistencia en caliente en el tren de la italiana Iryo frente al AVE español.

Más grave resulta la adicción de las instituciones al tuit de condolencias, que escurre el bulto en la comodidad. No son estrategias de compromiso, sino de desmarque, una tesis que podrá ser desmentida fácilmente por cualquiera que recuerde una sola frase de los pésames protocolarios y por tanto redundantes de la Moncloa y la Zarzuela. En cambio, la intervención sobre el terreno de Sánchez, pese a que a este Gobierno empiezan a sucederle demasiadas cosas que podrían ocurrirle a cualquiera, es un ejemplo de proximidad. Y un desmentido a la historia tuitera de Puente, al aconsejar el rastreo de la información en fuentes acreditadas y fiables.