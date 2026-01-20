La newsletter de Íñigo Roy: Tragedia en 20 segundos

Sobrecoge ponerse por un momento en la piel de ese padre que recorrió en coche la distancia que hay entre Huelva y Córdoba sin saber si su hijo estaba vivo o no. Da igual el caso: madres, hijos, hermanos o primos. Todos pegados al móvil o a las redes sociales esperando un mensaje que no llegaba: "Estoy bien".

Decenas de familias han quedado rotas tras la tragedia que el domingo por la tarde segó la vida de al menos 41 personas en el terrible accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. Las imágenes de ambos convoyes convertidos en un amasijo de hierros y las informaciones sobre lo ocurrido han vuelto a poner sobre la mesa la seguridad en este transporte cada vez más utilizado.

España es uno de los países punteros en la puesta en marcha y uso de redes de ferrocarril de alta velocidad. Es motivo de orgullo, cierto... pero también de responsabilidad de todos los agentes implicados: tanto administración como operadores.

Cada día miles de personas se embarcan en los trenes que recorren la geografía española y, desde que se liberalizó el mercado en 2020 y entraron en juego los nuevos operadores un año más tarde, su uso ha crecido exponencialmente. Ese éxito exige mayor inversión por ambos lados: tanto en mantenimiento de una infraestructura sometida a mayor desgaste como en control y revisión de los convoyes rodantes.

Antes de que el accidente se convierta en otra agotadora y detestable batalla política entre gobierno y oposición, es indispensable analizar lo ocurrido y conocer qué ha pasado para que evitar que vuelva a suceder, independientemente de que se trate de una calamidad. Veinte segundos separaron el descarrilamiento del tren Iryo del posterior choque con el convoy Alvia que viajaba en sentido contrario. Era imposible que los sistemas de seguridad de la línea y el conductor del tren que salió de Madrid Atocha reaccionaran a tiempo. Una tragedia en 20 segundos.

La newsletter de Íñigo Roy / L-EMV

No te pierdas cada mañana de martes a sábado la nueva newsletter "Desde que amanece" con el subdirector de Levante-EMV Íñigo Roy. Puedes darte de alta directamente aquí en este nuevo boletín informativo exclusivo para suscriptores del periódico. De la mano de las mejores firmas de la cabecera tendrás en tu correo las historias que configuran la primera portada del día de la cabecera. La mejor herramienta para analizar el cada vez más complejo panorama informativo que nos rodea.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.