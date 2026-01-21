La newsletter de Íñigo Roy: Alarmas que lo dicen todo

Los datos, negro sobre blanco, permiten ver más allá de los discursos políticos y descubrir cuál es la verdadera intención de quien toma las decisiones.

Si tenemos en cuenta la inversión en medidas antiocupación puestas en marcha por la Generalitat Valenciana y la comparamos con la inversión de la administración autonómica en ayudas a la vivienda o al alquiler, la lectura resulta, cuanto menos, sorprendente. El Consell destina prácticamente la misma cantidad de dinero a ambas partidas: 4,7 millones de euros para instalar y gestionar 300 alarmas en el parque público de viviendas de la Generalitat, frente a los poco más de 5,34 millones en pagos de ayudas al alquiler.

Aunque es importante proteger los bienes inmuebles públicos (en este caso, viviendas) de la ocupación ilegítima, lo cierto es que el problema de acceso a una vivienda digna en plena escalada de precios, especialmente del alquiler, exige de la administración una apuesta clara por determinar cuál es su prioridad. No valen medias tintas. La ocupación es un problema, cierto; pero la falta de medidas para facilitar el acceso a la vivienda entre los más necesitados, como los jóvenes o las familias de escasos recursos, también lo es.

Esta postura no tiene por qué entrar en conflicto con la defensa de la propiedad pública y su buen uso. De hecho, no habría mejor sistema antiocupación que una familia viviendo en uno de estos pisos.

