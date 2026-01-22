La newsletter de Íñigo Roy: Y por fin, baños

La decisión de la EMT de instalar aseos fijos para sus conductores ha puesto de manifiesto carencias sorprendentes entre quienes trabajan en los servicios de transporte y subcontratas similares.

Como trabajadores —ya sean públicos o privados— los conductores, al igual que el resto de la plantilla, deben tener garantizadas necesidades mínimas como el acceso a baños, descansos y disponibilidad de espacios para comer, entre otros.

Sin embargo, el anuncio de poner en marcha 58 cabinas de obra en sus líneas de la EMT evidencia una realidad incómoda: hasta ahora, estos conductores se veían obligados a recurrir a los baños que encontraban en sus recorridos, como bares de confianza, para cubrir sus necesidades más básicas. ¿Sería imaginable que una empresa con sede fija tuviera a su plantilla desprovista de aseos y dependiera de la hostelería local? Obviamente no.

De ahí que la decisión de la EMT sea un gran paso adelante que atiende una reivindicación histórica de sus trabajadores. Aún queda camino por recorrer; es necesario que otras empresas y subcontratas que operan en València y en las grandes ciudades tomen nota y establezcan medidas similares o encuentren la forma de conciliar el trabajo itinerante con espacios dignos.

La newsletter de Íñigo Roy / L-EMV

No te pierdas cada mañana de martes a sábado la nueva newsletter "Desde que amanece" con el subdirector de Levante-EMV Íñigo Roy. Puedes darte de alta directamente aquí en este nuevo boletín informativo exclusivo para suscriptores del periódico. De la mano de las mejores firmas de la cabecera tendrás en tu correo las historias que configuran la primera portada del día de la cabecera. La mejor herramienta para analizar el cada vez más complejo panorama informativo que nos rodea.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.