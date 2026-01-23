La newsletter de Íñigo Roy: Miedo al tren más seguro

Es normal tener miedo. Lo sucedido con el descarrilamiento y posterior choque de trenes en Córdoba el domingo, sumado al accidente de Rodalies en Cataluña el martes, ha vuelto a despertar el temor entre quienes usan este medio de transporte con frecuencia. Se trata de una reacción natural: enfrentarse a la calamidad, ver las imágenes de lo ocurrido y la sobreinformación actual contribuye a generar una sensación generalizada de pánico. Ante esto, cabe preguntarse: ¿qué pasa con el sistema ferroviario?

La respuesta es simple: nada diferente a lo que cabría esperar de un sistema en el que diariamente se embarcan millones de personas, como ocurre con el avión o el coche. Noticias como la de Adamuz ponen el foco en los siniestros ferroviarios, igual que sucede con las tragedias en aviación. Sin embargo, conviene recordar que diariamente se producen más accidentes de automóvil y muere más gente en la carretera que en las grandes catástrofes de transporte público.

Los datos hablan por sí solos. En los últimos 25 años, han fallecido 156 personas en accidentes ferroviarios. El más letal fue el del Alvia en Angrois (2013), donde perdieron la vida 80 pasajeros; en el de Córdoba, fallecieron 45; en Gelida, uno. Mención aparte merece el terrible accidente de metro registrado en la Estación de Jesús en València el 3 de julio de 2006. Allí perdieron la vida 43 personas. En contraste, solo el año pasado perdieron la vida 1.119 personas en las carreteras españolas.

Pese a la necesidad de depurar responsabilidades, defender la inversión en infraestructura y continuar la investigación hasta esclarecer los hechos, es innegable que el sistema ferroviario español —y la alta velocidad en particular— destaca por unos niveles de seguridad envidiables y una ratio de siniestralidad muy bajo.

