Opinión | Plaça Major
La newsletter de Isabel Olmos: Xoc de trens per tot arreu
El análisis semanal de Isabel Olmos con su visión de los principales temas de actualidad
Estem a les acaballes d'una setmana molt negra. De nou, un succés inesperat, com és el xoc de dos trens d'alta velocitat en l'Espanya del segle XXI, ha tornat a despertar la por, la desconfiança i els retrets, no sense raó. Ningú pot , negar que fa molts anys que els mitjans de comunicació recollint les reivindicacions i queixes de molts sectors vinculats amb el transport ferroviari, tant de mercaderies com de passatgers. L'estat de les vies, dels trens, els trajectes, la manca de maquinistes, les condicions laborals o l'antiguitat de moltes instal·lacions o estacions estan a l'ordre del dia tant pel que fa a trens de gran distància com als polèmics Rodalies (sí, també ací a la Comunitat Valenciana) com pel que fa al metro. Feia poc entrevistàvem en este diari a Alfonso Novo, gerent d'FGV, que reconeixia la necessitat d'inversió en les línies de metro de València i les comarques properes.
Esta darrera setmana dona la sensació que tot s'ha agreujat. I molt. Primer, amb el xoc d'Adamuz, on 43 persones han perdut la vida, absolutament confiades que el transport que empraven era, i és, dels més segur per viatjar. Després, el terrible sinistre a Catalunya, també amb víctimes mortals i molts ferits. Des d'aleshores, problemes de moviments amb les vies, aturades i incidents (menuts) per diferents xarxes ferroviàries per tot Espanya. I, a més, una vaga de maquinistes. El ministre del ram, Oscar Puente, va estar més d'una hora dimecres donant tot tipus d'explicacions. Eren necessàries i és de reconéixer la necessitat de transparència i veritat. Però no s'auguren dies tranquils els que venen, ni políticament ni social. La gent té por i caldrà molta inversió, explicació i pedagogia perquè torne la confiança i la psicosi no siga la protagonista en cada moviment estrany que faça un tren. Qualsevol tren.
