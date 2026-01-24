El ‘Fitur’ del turismo

Las habituales escenas de jolgorio de autoridades autonómicas, locales y provinciales ante el stand correspondiente en estas primeras fechas del año responden a la lógica de la feria comercial más importante de una de nuestras principales industrias. Nada que objetar. La felicidad —o, mejor dicho, su búsqueda a través del ocio— es un estado universalmente compartido. Fitur es el escaparate oportuno; sin embargo, pasadas las pompas, urge una reflexión conjunta de todos los agentes implicados, porque los efectos de la emergencia climática ya están presentes y están cambiando el paradigma del sector. Si a eso se añade la complicada situación geopolítica que se avecina, no sé a qué esperamos.

Mientras los magníficos mostradores de nuestras playas lucían sus mejores galas en Fitur, el último temporal, la borrasca Harry, desfiguraba algunas de esas bucólicas estampas. Los expertos reclaman empezar por regenerar los cordones dunares por encima de los cuatro metros ante el aumento del nivel del mar. Como de aquí al verano se espera alguna inclemencia más y las temperaturas en temporada alta seguirán subiendo, todo apunta a que, además de sol y playa, habrá que actualizar nuestro catálogo. A falta de un estudio detallado, basta con preguntar a la hostelería valenciana cuánto tardó en recuperarse tras la dana de octubre de 2024.

Me ha llamado la atención el artículo de José Claramonte, director general de Facsa, sobre la trascendencia de la gestión del agua para sostener nuestro modelo turístico frente al cambio climático. El responsable de una de las empresas más implicadas en la reconstrucción tras la gran riada apuesta por soluciones híbridas que compaginen la conservación y restauración de ecosistemas fluviales, humedales y acuíferos con un impulso decidido de la tecnología. En caso contrario, nos jugamos el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En cuanto cierre Fitur, el sector turístico de la Comunitat Valenciana debería empezar a tomarse en serio la conservación de los recursos que lo hacen posible.