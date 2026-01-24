La newsletter de Joan-Carles Martí: La confianza y las '4C'

Dos escenas con el hilo común cuando un servicio público se tensa, con el riesgo del deterioro de la confianza.

AVE València–Madrid: la paciencia como síntoma Retrasos, bajadas de velocidad y problemas técnicos localizados. Es razonable que, tras accidentes graves, se reduzca la velocidad y se verifique todo lo necesario: la seguridad manda. Pero hay un detalle que merece atención: la calma del pasaje. Tiene un componente admirable —priorizar la seguridad—, pero también uno preocupante: la resignación como nueva normalidad. Cuando la ciudadanía se acostumbra a que “esto es lo que hay”, el sistema deja de sentirse obligado a mejorar. En paralelo, el debate público tiende a derivar hacia el “a quién le conviene que falle”, en lugar de quedarse en el “qué está fallando” y cómo se corrige. La respuesta institucional más útil no es elevar el volumen de la indignación, sino pedir trazabilidad: compromisos con calendario, presupuesto y métricas de impacto. Con nombres y apellidos: corredor mediterráneo; conexión de alta velocidad entre Castellón, València y Alicante; Cercanías con inversiones que pasen de promesa a ejecución —especialmente C3—; y avances verificables en la línea Xàtiva–Alcoi. Universitat de València: elecciones y propósito Antes de Sant Josep habrá nuevo rector o rectora, con elecciones a principios de marzo, posible segunda vuelta y cuatro candidaturas. La cuestión de fondo no es solo el resultado, sino el proyecto: la UV corre el riesgo de quedar atrapada en su propia inercia y desconectarse de la ciudad que le da nombre. Si eso ocurre, aparece el “archipiélago”: campus dispersos, conexiones escasas y una conversación intelectual que se repliega hacia dentro. Además, el entorno digital no premia la acumulación de información, sino la capacidad de ordenar, discriminar y argumentar. Ahí la IA es estructural: ya está dentro. Puede mejorar el aprendizaje o amplificar la confusión si no se integra con un propósito educativo claro. Formar criterio y resiliencia intelectual es hoy una ventaja competitiva y, a la vez, una responsabilidad pública.

Conclusión

Tren y universidad comparten una condición: existen por sus usuarios y se ponen a prueba cuando hay fricción. En un caso, la ciudadanía quiere seguridad sin resignación. En el otro, excelencia sin endogamia. En ambos, la salida es la misma: menos ruido y más método. Pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Las '4C', más otra: confianza.

