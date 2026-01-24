Mark Carney: nuestro hombre

Trump es imprevisible, pero Estados Unidos no. A lo que tenemos que atender no es a los regates de un tipo sin rigor, sino a las posiciones que van quedando estabilizadas tras todas sus idas y venidas. Si bien los primeros nos introducen en un laberinto enloquecido, las segundas trazan un camino firme y comprensible. Hay un depp Estados Unidos -que obviamente no es Trump- y uno shallow, que obviamente es Trump. Lo preocupante aquí es lo profundo, no solo lo superficial. Cuando se trata de poner pie en pared, debemos ejercer una mirada de aquellas que Ortega llamaba alciónicas, capaces de ver en superficie y de orientarse aguas adentro para agarrar su presa, como hace ese pajarillo ligero y sereno, el martín pescador.

Pondré un ejemplo. En el Departamento de Filosofía de la Universidad de Texas A&M, según me informa mi amigo Alberto Moreiras, se ha enviado un comunicado. Lo firma el equipo director, sin nombres específicos, sin firmas, sin alguien que pueda ser responsable o dar la cara. El contenido de ese comunicado es una exigencia a un profesor. Se le da un día para decidir una de estas dos opciones: la primera es mantenerse al frente de su curso, cuyo programa ha sido analizado por el equipo directivo; si lo hace, tiene que dejar de impartir las clases correspondientes al análisis de un texto concreto. Se trata de El Simposio de Platón, donde nos enteramos de la virtud de Sócrates al dormir con Alcibíades sin rozarlo. La segunda opción es dejar ese curso y ser realojado en otras actividades de la Universidad.

¿Por qué la Universidad de Texas, que era una buena institución pública, decide no explicar a Platón y precisamente ese texto? Si le preguntamos a la IA convencional por el argumento central de este diálogo, nos dirá que Sócrates defiende en él el sentido del amor como síntesis de Poros y Penia, de pobreza y abundancia, y que por eso eros debe iniciar un camino de progreso para llegar a la perfección de la idea. Ese sería el sentido erótico de la filosofía. ¿Por qué tendría que ser prohibido explicar en clase este dialogo que muestra el sentido de la filosofía? ¿Por esa escena homoerótica frustrada de la seducción de Alcibíades?

No. La IA convencional misma, si le preguntas en general por El Simposio, no nos ofrece mención alguna de lo que le resulta problemático al equipo directivo de la Universidad de Texas. No relata que uno de los participantes del banquete, el gran escritor de comedias Aristófanes, propone un mito alternativo al de Sócrates. Al principio del mundo los humanos tenían tres géneros: los descendientes del sol, que son varones; los de la tierra, que son hembras; y los de la luna, que son andróginos, hombres y mujeres a la vez. Este mito que hace de los andróginos uno de los géneros iniciales de la humanidad, es lo que no puede ser narrado, comentado, invocado, estudiado, según las autoridades académicas de esa Universidad. Puede herir la sensibilidad sexual y los valores morales de los estudiantes.

Este tipo de decisiones forman parte de los Estados Unidos profundo. Sea Trump o no el presidente, este tipo de medidas seguirán produciéndose. Están sostenidas por la conciencia moral absoluta de mucha gente que no puede consentir que se abra paso una mirada alternativa sobre su comprensión de la sexualidad. Lo mismo se podría decir de las presiones a las Universidades en lo que respecta a la manifestación de opiniones contrarias a la política del Estado de Israel, o de las presiones a la Reserva Federal para que se pliegue a las exigencias presidenciales de tipos de interés.

Que nadie sueñe con que volverán los viejos tiempos en los que los hispanos eran considerados como una minoría capaz de influir en la política USA. Eso también es irreversible. Esa policía paralela, el ICE, que ya puede abrir puertas domésticas sin órdenes judiciales y que detiene a niños de cinco años a la salida del colegio, ha venido para quedarse. Más o menos disciplinada, sometida a jueces o no, permanecerá y hará uso masivo de los datos privados de la ciudadanía. Ningún presidente que venga después de Trump, y mucho menos si es Vance, dejará de usar los poderes ampliados que el actual presidente va asumiendo, lo que los juristas imperiales norteamericanos llaman “ejecutivo unificado”. Todos se sumarán a la erosión de los órganos parlamentarios y judiciales.

Respecto de la política internacional, la fuerte alianza con Europa no va a volver. Las amenazas al sur latino, las amenazas a Canadá, y el interés por Groenlandia pertenecen al Estado profundo norteamericano. La alianza con la derecha israelí continuará, porque Israel es el agente de intervención estadounidense desde Líbano hasta Irán. La exigencia de desregulación, que es la exigencia de libertad plena del cuerpo industrial y financiero vinculados a la razón de Estado norteamericana, va a seguir con plena radicalidad, como se ha visto en Davos, que olvida el medio ambiente y la agenda social.

Perdamos toda esperanza de que Trump sea reversible y que por eso conviene contemporizar con él para recomponer las relaciones con los nuevos Estados Unidos que vendrán. Trump sólo será reversible si es derrotado. Y para eso, Europa tiene que asumir el plan de Mark Carney. Unir con vínculos comerciales, sociales, culturales y políticos a todas las democracias del mundo, pero sobre todo a estos tres grandes espacios: Europa, la Commonwealth y América Latina. Y apoyar la resistencia interior norteamericana. Porque, aunque los intereses profundos de su Estado ya no sean los nuestros, nos interesa luchar para no padecer ni ellos ni nosotros una dictadura de esbirros sedientos de dinero.