La newsletter de Íñigo Roy: La casa de los tres cerditos

La sucesión de temporales marítimos que han azotado la costa valenciana ha dejado en evidencia su extrema fragilidad. El cambio climático no le ha sentado bien al litoral de la Comunitat Valenciana a tenor de los destrozos que ha dejado tras de sí Harry: kilómetros de costa arrasada, toneladas de arena tragadas por el agua, paseos marítimos destrozados y casas derruidas en Tavernes de la Valldigna o sepultadas por la grava en Moncofa.

Aunque parezca un paisaje infinito e inalterable, la costa y los arenales se han configurado por la acción de las corrientes; cualquier cambio introducido en el litoral, sumado a los temporales cada vez más intensos, los ha dejado expuestos. Durante años se han realizado trabajos de recuperación de los arenales mediante trasvases de arena que, ahora, se ha tragado el oleaje.

Los expertos coinciden en que la costa mediterránea en general, y la valenciana en particular, son y serán uno de los puntos más sensibles a la erosión costera. Con cada temporal, y a medida que el nivel del Mediterráneo suba, se irán perdiendo metros de playa y de costa. La solución no pasa solo por los megatrasvases de arena.

Como en el cuento de los tres cerditos —valga la simplificación—, hace falta algo más que arena. Las obras de consolidación de los arenales y de nuestra costa exigen un plan integral que conjugue reposiciones periódicas de arena con obras que frenen la erosión del oleaje como, por ejemplo, arrecifes artificiales que resten fuerza a las olas antes de que lleguen a la playa. Sin embargo, cualquier alteración en la costa, como la instalación de arrecifes o la construcción de espigones para resguardar ciertos tramos, debe acompañarse de un estudio pormenorizado para no producir más daño del que ya se ha hecho.

