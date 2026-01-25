La búsqueda de una mayoría absoluta en las Cortes Valencianas es el objetivo estratégico prioritario para el PPCV, especialmente en el complejo escenario que estamos atravesando aquí, en España y en el mundo.

Lograr los 50 diputados necesarios es cuestión de garantía de estabilidad institucional que la Comunidad ha visto comprometida desde 2015.

En primer lugar la mayoría absoluta elimina la dependencia de socios de coalición, los gobiernos en minoría o coaliciones inestables ralentizan la gestión pública. Un gobierno con mayoría absoluta tiene capacidad para ejecutar su programa electoral sin someter cada decreto a una negociación agotadora que desvirtúa las políticas originales.

En segundo lugar la agilidad legislativa es vital para la economía valenciana. La aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, la ley más importante del año, requiere una mayoría clara. Sin ella, la región se arriesga a prórrogas presupuestarias que bloquean inversiones en infraestructuras y equipamientos clave.

En tercer lugar la mayoría sólida permite proyectar una imagen de seguridad jurídica que atrae inversiones y genera confianza en el sector empresarial.

Finalmente, una mayoría absoluta otorga un liderazgo fuerte ante el Gobierno de España. En un momento donde la reforma del sistema de financiación autonómica, el déficit hídrico, los acuerdos en materia agraria, las infraestructuras críticas, son temas cruciales para los valencianos, un presidente con un respaldo parlamentario total tiene mayor peso político para reivindicar las necesidades de la autonomía en Madrid o Bruselas.

En definitiva, la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana se percibe como el antídoto contra la parálisis política, permitiendo un gobierno cohesionado capaz de afrontar los retos sociales y económicos de esta década, vivienda y empleo para jóvenes entre otros.

Como lógrarla:

1/ Un congreso para elegir a los dirigentes abierto a todos los militantes independientemente de su situación de cuota y que puedan elegir directamente al que ha de ser el candidato a la presidencia de la Generalitat.

Así se consigue seguro la reactivación de la militancia ya que es el primer paso para "dinamizar y reanimar" a las bases, un partido en "actividad permanente" es la única vía para movilizar el voto masivo necesario para no depender de otras formaciones.

2/ Defender nuestro modelo de gestión propio: el congreso ha de proponer nuestras ideas-fuerza en todos los ámbitos para que convirtiéndose en el primer gran acto de campaña en años los ciudadanos de la Comunidad reconozcan de nuevo el partido ganador y comprometido con nuestros intereses colectivos como valencianos, proyectando la Comunidad como el motor que genera prosperidad y bienestar e impulsa también a la mayoría absoluta del PP a nivel nacional.

3/ La imagen de unidad real, una organización leal y fuerte, involucrada en las cuestiones de la gente y animada a conseguir solucionar con solvencia los retos del presente y futuro próximo.

Volvamos a las raíces del "éxito popular" centrando la ofensiva en la ilusión de la militancia y en la promesa de una hegemonía política que elimine la necesidad de coaliciones para hacer del gobierno autonómico el factor clave del desarrollo potente que necesitamos ya los valencianos