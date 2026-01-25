La newsletter de Alfons Garcia: Un accidente que ha traído miedo y un AVE que no es tan AVE

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado, porque cada vez somos más. Y gracias por dedicar un tiempo de domingo a esta newsletter.

El asunto de la semana es el accidente de Adamuz, que nos ha traído miedo. La causa del mortal descarrilamiento, según los primeros avances de la investigación, habría sido la rotura de una vía por simple fatiga de materiales. Es decir, que se podría haber hecho mejor. Que una mejor conservación de los recursos y una renovación de los materiales si se hubiera detectado que no estaban en un estado óptimo, podría haber evitado la salida de la vía del primer tren, el de la empresa Iryo. La segunda parte del accidente, y la que ha conllevado más muertes, que justo otro ferrocarril pasara en dirección contraria casi simultáneamente, sin margen de avisos, me parece que es inevitable, aunque creo que se puede mejorar el sistema de alertas ante incidencias: debería ser algo más automatizado y rápido.

El ferrocarril es el medio de transporte más competitivo y cómodo en España gracias a la red de alta velocidad. En especial, en los viajes a Madrid tras la liberación del servicio y el abaratamiento consecuente de billetes. Posiblemente habrá que calibrar si se está produciendo una sobreexplotación de las vías o si la conservación es insuficiente para el uso que se está sometiendo a los materiales. Cualquiera que viaje de vez en cuando a la capital sabe que los retrasos en las salidas son más frecuentes, en especial en los trenes de Renfe. Yo lo hice esta semana, después del accidente, y las sensaciones eran extrañas. De pronto todos veíamos de cerca que eso tan serio que parece la vida es algo frágil con caminos insospechados que aparecen de pronto y que dan la vuelta a proyectos y planes. Algo que parece una necedad por obvio, pero que es tan verdad como que necesitamos vivir sin llevar siempre esa tarjeta de recuerdo en el bolsillo.

No creo que las cifras de usuarios se resientan demasiado tras el accidente por esa diferencia competitiva que comentaba en los viajes a Madrid (otra cosa es ir hoy de València a Alicante o a Barcelona, insultante por la diferencia de condiciones con los desplazamientos a la capital), pero con todo, de momento el AVE es menos AVE.

Con las limitaciones temporales de velocidad que se han aplicado en varios puntos del trayecto para analizar las incidencias reportadas por algunos maquinistas, el viaje dura una media hora más. En el mío, la megafonía iba dando cuenta del retraso acumulado y al llegar a València fue de 36 minutos. O sea, dos horas y media largas de trayecto. Al inicio del AVE València-Madrid, cuando la estación de Atocha, más próxima y céntrica, era el destino habitual, los viajes se ofrecían por algo más de una hora y media. La diferencia con la actualidad es considerable. Sí, la razón son obras importantes en Madrid de mejora ante el crecimiento del servicio y las limitaciones actuales se entiende que durarán poco, pero la realidad es la que es y la sensación es que el progreso en este caso ha sido como dar pasos de cangrejo.

El accidente en Córdoba ha empezado a producir debate y choque político. Es legítimo y lógico, si lo que está en juego es si las inversiones en conservación han sido y son las necesarias. Entra en la normalidad política. Más allá de dimisiones, que pueden estar justificadas, lo normal sería también que el debate y la refriega verbal condujeran a una mejora de las condiciones. Lo que no parece tan normal, incluso roza la deslealtad, es plantear homenajes paralelos a las víctimas cuando ya se ha previsto uno de Estado al más alto nivel. Lo de la presidenta de Madrid no parece tener otro sentido que la necesidad de protagonismo constante (a lo Trump) y la desestabilización permanente. También dentro de su propio partido.

Un comentario final. A raíz del accidente, un hacker ha empezado a difundir datos privados de un montón de altos cargos, incluidos presidentes autonómicos como el valenciano. Me deja más miedo. ¿Significa que hay gente por ahí que tiene todos nuestros datos y en cualquier momento puede hacer el uso de ellos que le parezca? Creo que la pregunta ha quedado inocente.

Solo puedo acabar con un abrazo a las familias de las víctimas y un recuerdo a las de la dana de Valencia y el metro, a las que lo sucedido ahora les habrá actualizado recuerdos de dolor.

